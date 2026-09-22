La M13 de Tilcara se alista para otra gran fiesta del rugby infantil.

El 26 de septiembre se realizará el Encuentro Nacional Miguel ‘Toto’ Barrios y reunirá a más de 600 chicos de todo el país.

El rugby infantil volverá a tener una jornada especial en la región. El Club Tilcara ultima los detalles para recibir el sábado 26 de septiembre a delegaciones de distintos puntos del país que participarán de la edición número 14 del Encuentro Nacional M13 “Miguel ‘Toto’ Barrios”. Más de 600 chicos serán protagonistas de una jornada que, además, movilizará a entrenadores, familias y acompañantes en la sede de Sauce Montrull.

La propuesta estará destinada a jugadores de la categoría M13, una etapa en la que el rugby todavía no tiene como eje la competencia por resultados. Por eso, durante el encuentro no habrá copas ni posiciones finales. El objetivo será que los chicos jueguen, se diviertan, conozcan a otros jugadores y continúen incorporando los valores propios de la disciplina.

En diálogo con UNO, Martín Moscovich, coordinador del rugby infantil de Tilcara, destacó la importancia que tiene para la institución volver a organizar el tradicional encuentro y, especialmente, hacerlo en homenaje a Miguel “Toto” Barrios. “Para el club es un momento muy especial, porque de esa manera honramos siempre la memoria de Toto, de esos tipos infaltables. Cualquier club que quiera crecer necesita tipos que dejan todo, cumplen todas las funciones y aportan mucho más allá del deporte”, expresó.

Barrios dejó una huella profunda en Tilcara a partir de sus diferentes roles dentro de la institución. Fue jugador, entrenador y dirigente, pero para quienes compartieron con él lo más importante estuvo en todo aquello que hizo fuera de la cancha. Moscovich lo recordó como una persona que siempre estaba dispuesta a colaborar y resolver las necesidades del club y de sus jugadores. “Lo que hace realmente grandes a este tipo de personas son las acciones fuera del deporte. Todo lo que le aportan al club humanamente, solidariamente, con la pasión que le ponen siempre”, explicó el coordinador.

En ese recuerdo aparecen también aquellas acciones cotidianas que muchas veces resultan fundamentales para sostener el crecimiento de una institución: llevar chicos en el auto cuando hacía falta, conseguir botines, camisetas o cualquier elemento necesario y colaborar para que las obras pudieran concretarse. También fue padre de muchos chicos que pasaron por las divisiones formativas. “Esa imagen que deja es la que hoy celebramos nosotros en el club”, señaló Moscovich.

Más de 600 chicos en la casa de Tilcara

La convocatoria para esta edición es importante. Tilcara ya tiene confirmados 24 clubes de diferentes lugares del país, con delegaciones provenientes de provincias como Chaco, Corrientes, Córdoba, San Juan y Tucumán, además de equipos de Rosario y Buenos Aires.

La cantidad de jugadores que llegará al predio de Sauce Montrull hará que las cuatro canchas del club tengan actividad durante buena parte de la jornada. Los 24 clubes conformarán 28 equipos, ya que algunas delegaciones concurrirán con una cantidad de jugadores suficiente para presentar más de una formación. “Tenemos 24 clubes confirmados de distintos lugares del país. De los 24 clubes se forman 28 equipos para participar, porque algunos traen una buena cantidad de jugadores, más de 40”, explicó Moscovich.

La organización estima que serán más de 600 los chicos que estarán jugando, a los que se sumarán entrenadores, colaboradores y las familias que acompañarán a las delegaciones. En el rugby infantil, las giras no son solamente una experiencia para los jugadores. También representan una oportunidad para que padres y madres compartan viajes, encuentros y vínculos con otras instituciones.

La actividad comenzará por la mañana y se extenderá hasta las primeras horas de la tarde. El predio de Tilcara se convertirá así en un punto de encuentro para el rugby formativo, con chicos que llegarán desde diferentes lugares y compartirán una misma jornada.

Tilcara busca formar buenas personas

Para Tilcara, las divisiones infantiles representan una parte central de la vida institucional. Moscovich resumió la importancia de ese trabajo con una definición sencilla: “Son la base”. El objetivo a largo plazo es que los chicos puedan crecer dentro del club y, eventualmente, llegar al plantel superior. Pero antes aparece una prioridad que, para el rugby infantil de Tilcara, está por encima de cualquier resultado deportivo. “Uno de los objetivos es formar jugadores de rugby que lleguen a nuestro plantel superior, pero el principal siempre es formar buenas personas”, sostuvo.

En esa tarea, la institución busca brindar contención a chicos con diferentes realidades sociales y económicas. El deporte funciona como una herramienta para compartir, aprender y generar vínculos, con la diversión como uno de los pilares de la actividad. “El rugby infantil no tiene competencia. Eso nos distingue de otros deportes. El principal objetivo nuestro es que vayan a divertirse, que la pasen bien, hagan amigos, mientras aprenden a jugar específicamente al rugby”, explicó.

El encuentro también tendrá un componente que excede al propio torneo. Como sucede habitualmente en el rugby infantil, existen clubes con los que se construyen vínculos a través de los viajes y las visitas. En esta oportunidad, Tilcara recibirá en sus casas a jugadores de Universitario de Córdoba y Curupaití de Buenos Aires. La relación con este último club tiene además una historia particular: ambas instituciones se consideran clubes hermanos y mantienen una tradición de visitas que se remonta a cinco décadas.

La M13 de Tilcara se alista para otra gran fiesta del rugby infantil