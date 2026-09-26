Paraná: detuvieron a un hombre y secuestraron un revólver en calle O'Higgins

Un procedimiento preventivo por la madrugada en Paraná terminó con la aprehensión de un sospechoso de 40 años y la incautación de un arma calibre 38 con numeración suprimida

En el marco de un operativo de prevención realizado durante la madrugada, personal policial acudió a las inmediaciones de calles O'Higgins y Bernardo Houssay de Paraná tras un aviso sobre la presencia de un sujeto en actitud sospechosa. Durante las recorridas en la zona de División de los Andes y las vías, los efectivos identificaron a dos hombres. Al inspeccionar las pertenencias de uno de ellos, de 40 años, hallaron dentro de una riñonera un revólver calibre .38 con la numeración suprimida y seis cartuchos.