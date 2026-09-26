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Entre Ríos fortalece la articulación para el control del picudo rojo de las palmeras

La provincia de Entre Ríos trabaja y fortalece la articulación para el control del picudo rojo de las palmeras. Días atrás se desarrolló una reunión en Gualeguaychú.

26 de septiembre 2026 · 19:47hs
Entre Ríos fortalece la articulación para el control del picudo rojo de las palmeras.

Entre Ríos fortalece la articulación para el control del picudo rojo de las palmeras.

Organismos provinciales y nacionales, municipios, responsables de Áreas Naturales Protegidas, establecimientos productivos y empresas de servicios; se reunieron para abordar el estado de situación de la plaga, y coordinar acciones de vigilancia y manejo ante la detección de la plaga de origen exótico.

La actividad tuvo lugar en los galpones del puerto de Gualeguaychú; y fue impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el Parque Nacional El Palmar y el gobierno local.

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Entre Ríos contra el picudo rojo

La convocatoria estuvo orientada a representantes de municipios, comunas y reservas del corredor del río Uruguay -departamentos Islas del Ibicuy, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Concordia y Federación; como así también a establecimientos rurales, turísticos y productivos vinculados a la conservación de palmeras en la región.

Durante el encuentro, técnicos del Senasa expusieron el Plan de Contingencia para el picudo rojo de las palmeras, detallando los procedimientos a aplicar en zonas infestadas y los protocolos para la tala y disposición segura de ejemplares afectados. Asimismo, se presentó la aplicación informática Sigapp, orientada al relevamiento y georreferenciación de palmeras.

Por su parte, la Dirección de Agricultura presentó el marco normativo vigente respecto al uso de productos fitosanitarios y los criterios técnicos exigidos para su aplicación. En tanto, un segmento de la jornada estuvo destinado a las empresas y prestadores de servicios especializados; quienes expusieron las metodologías preventivas, diagnósticos y tratamientos que aplican en el territorio.

“La articulación entre las distintas esferas de gobierno y el sector privado permitirá unificar criterios de monitoreo, agilizar las alertas tempranas y consolidar una respuesta coordinada para frenar el avance de la plaga en el territorio provincial”, afirmó la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman; al finalizar el encuentro.

Entre Ríos control Picudo rojo Palmeras
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