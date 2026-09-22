Rowing mantiene vivo el legado de Hoby Di Pretoro.

Este sábado 26 de septiembre se realizará la 15° edición del encuentro nacional infantil en sedes La Tortuguita y El Yarará para divisiones M11 y M14.

El Paraná Rowing Club organizará este sábado la edición número 15 del encuentro nacional de Rugby Infantil Norberto “Hoby” Di Pretoro. La jornada reunirá a chicos de distintos puntos del país en sedes La Tortuguita y El Yarará. Será una nueva oportunidad para compartir cancha, experiencias y valores, en un evento que también busca mantener vivo el legado de uno de los hombres que fue clave para el regreso de la disciplina al club.

La propuesta comenzará desde temprano. A partir de las 8.30 se realizará la inscripción y acreditación de los equipos en Tortuguita, ubicada sobre avenida Circunvalación José Hernández 1100, donde se desarrollará la actividad correspondiente a la categoría M11. El M14, en tanto, tendrá su propio encuentro en la sede El Yarará, con un formato diferente y mayor exigencia competitiva.

El rugby infantil volverá así a convertirse en el gran protagonista de una jornada que excede largamente los resultados. Habrá chicos, familias, entrenadores, canchas llenas, viajes de varias horas y encuentros entre clubes que llegan desde diferentes puntos del país. También estará presente una historia que Rowing decidió preservar a través del nombre de su tradicional encuentro.

En diálogo con UNO, Lucio Beade, coordinador de Rugby Infantil del PRC, explicó el significado que tiene para la institución volver a organizar esta jornada y destacó el objetivo de generar un espacio donde los chicos puedan encontrarse con otras realidades del rugby. “Como siempre, lo hacemos en M11 y M14. En M14 está enmarcado dentro de una serie de encuentros que desarrollamos con clubes tanto de Paraná como de Santa Fe. La verdad, para nosotros siempre es un desafío, siempre es algo nuevo”, señaló.

La convocatoria tendrá presencia de delegaciones de diferentes regiones. Beade contó que ya hay alrededor de 20 clubes anotados para la jornada de M11 y explicó que, al tratarse de categorías infantiles, cada institución puede presentar dos o tres equipos. De esa manera, la cantidad de chicos que pasarán por La Tortuguita será todavía mayor.

La organización dispondrá de varias canchas para que los partidos puedan desarrollarse durante toda la mañana. La idea es que los equipos tengan la posibilidad de jugar varios encuentros y, al mismo tiempo, compartir una experiencia que muchas veces comienza mucho antes de entrar a la cancha: en el viaje, en la llegada al club y en el encuentro con otros chicos que viven el rugby de la misma manera.

“Le ponemos desde el club todas las ganas para desarrollar un hermoso encuentro de rugby infantil, a los efectos de que todas estas categorías puedan intercambiar experiencias con otros clubes de todo el país”, sostuvo el coordinador.

Entre los visitantes habrá representantes de provincias como Salta, Tucumán, Córdoba y Santa Fe, además de clubes de la región. La diversidad de procedencias es justamente uno de los aspectos que Rowing busca fortalecer con esta propuesta. La competencia, en estas edades, tiene otra dimensión. Los chicos quieren ganar, claro. Lo dicen sin vueltas y con una naturalidad que no necesita demasiadas explicaciones. Pero detrás de esa búsqueda también aparecen otras palabras: divertirse, hacer amigos, compartir y volver a jugar con los compañeros.

Beade remarcó que ese es uno de los principales objetivos de la jornada. “La expectativa, como siempre, es que los chicos básicamente se diviertan a través del rugby y puedan fortalecer los lazos federales con los distintos clubes. Nuestra expectativa es que la pasen bien, se diviertan y, de paso, jueguen al rugby”, expresó.

Los protagonistas del Hoby Di Pretoro

Isaías, que juega como fullback y participará de la actividad de M11, tiene una expectativa concreta: “A ganar”. La respuesta aparece rápidamente y resume una parte del espíritu competitivo que también forma parte del juego.

Mateo, que participará por segunda vez de una experiencia de estas características, espera volver a disfrutar de una jornada especial. También apunta a “jugar y divertirse”, mientras que otro de los chicos destacó una cuestión que aparece repetidamente cuando se les pregunta qué esperan del encuentro: “Divertirse, hacer amigos y pasarla bien”.

Guillermo, a quien sus compañeros conocen como Poroto, también tiene claro el objetivo. “Vamos a jugar seguido, entonces lo que tenemos en cuenta va a ser ganar”, contó. Lleva practicando rugby desde los tres años y habla del deporte con la naturalidad de quien lo incorporó desde muy chico a su vida.

Rocío, por su parte, resumió sus expectativas en dos palabras: ganar y divertirse. También quiere hacer amigos. Juan Cruz tampoco escondió su deseo de competir. “Quiero ganar, todos queremos ganar y hacer amigos”, dijo entre risas.

Un nombre con historia

El encuentro lleva el nombre de Norberto “Hoby” Di Pretoro, una figura estrechamente ligada a la historia del rugby de Rowing. Su recuerdo atraviesa la jornada porque su aporte fue fundamental para que la disciplina volviera a desarrollarse en la institución en 1971, junto a Víctor Di Mattía.

Para el club, mantener su nombre en un encuentro de estas características es también una manera de transmitir una historia entre generaciones. Quienes hoy acompañan a los chicos forman parte de una cadena que comenzó mucho antes y que se sostiene con el trabajo de entrenadores, dirigentes y familias.

“De esta manera es conmemorar la solidaridad, la entrega que cada uno pone para el desarrollo del rugby. Todos los que participan en el rugby lo hacen totalmente desinteresadamente por ver a su hijo crecer y desarrollar este deporte”, explicó Beade.

En ese sentido, el coordinador destacó especialmente el rol de las familias. “Dentro de la estructura de los clubes, cada una de las familias, su aporte es muy valioso. Y en el rugby particularmente nosotros tratamos de transmitir todos los valores que el rugby tiene”, señaló.

Para Beade, Hoby no fue solamente una persona vinculada a la organización. “Fue un manager que se abocó a acompañar a los grupos de distintas divisiones y aportó muchísimo en el club. Esta forma es una manera de recordarlo”, cerró.