Regional Amateur: Atlético Paraná y Atlético Neuquén avanzaron de fase

Atlético Paraná clasificó a la siguiente instancia del Regional Amateur al empatar 1-1 ante Belgrano. El Pingüi derrotó 3-2 a Don Bosco.

Atlético Paraná y Atlético Neuquén efectivizaron ayer su clasificación a la Etapa Final del Torneo Regional Amateur. El Gato y el Pingüi inscribieron su nombre en la instancia de playoffs al empatar cuando resta una fecha para el cierre de la Etapa Regular.

Atlético Neuquén superó el primer obstáculo al derrotar 3 a 2 a Don Bosco en el estadio Carlos Federik en el marco de la quinta fecha de la Región Litoral Sur, Zona 5. Franco Deboli, en dos oportunidades, y Federico Sangoy marcaron para los tantos del conjunto visitante. Para el Salesiano, que finalizó con 10 futbolistas por la expulsión de Gustavo Caimero, convirtió Ángel López en dos ocasiones.

Por su parte, Atlético Paraná empató 1 a 1 ante Belgrano en el estadio Pedro Mutio en una nueva edición del clásico más añejo del fútbol paranaense. El local rompió el cero a través de la capacidad goleadora de Francisco Giaccio; el Mondonguero estableció la paridad con el tanto convertido por Alan Medina.

Como sigue el camino de Atlético Neuquén y Atlético Paraná

Atlético Neuquén y Atlético Paraná cerrará esta etapa en condición de local. El Pingüi recibirá en la siguiente jornada a Belgrano. La victoria garantizará el primer puesto del elenco del sur de la ciudad. El Rojiblanco, por su parte, enfrentará en el estadio Pedro Mutio a Don Bosco.

Los otros representantes entrerrianos que compite en el Regional Amateur

ecreativo San Jorge y Defensores de Pronunciamiento jugarán desde las 16 en Villa Elisa por la quinta fecha de la Zona 6 de la Región Litoral Sur. Por este sector se enfrentarán, desde las 21, Libertad de Concordia y Comunicaciones de Concordia.

Por otro lado, Juventud Unida de Gualeguaychú recibirá desde las 16 a Parque Sur de Concepción del Uruguay en un partido válido por la Zona 7. Por el mismo grupo se medirán, a partir de las 17, Sauce de Colón-Achirense de Colonia Las Achiras.