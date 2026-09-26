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Regional Amateur: Atlético Paraná y Atlético Neuquén avanzaron de fase

Atlético Paraná clasificó a la siguiente instancia del Regional Amateur al empatar 1-1 ante Belgrano. El Pingüi derrotó 3-2 a Don Bosco.

26 de septiembre 2026 · 19:48hs
Regional Amateur: Atlético Paraná y Atlético Neuquén avanzaron de fase

Prensa LPF

Atlético Paraná y Atlético Neuquén efectivizaron ayer su clasificación a la Etapa Final del Torneo Regional Amateur. El Gato y el Pingüi inscribieron su nombre en la instancia de playoffs al empatar cuando resta una fecha para el cierre de la Etapa Regular.

Atlético Neuquén superó el primer obstáculo al derrotar 3 a 2 a Don Bosco en el estadio Carlos Federik en el marco de la quinta fecha de la Región Litoral Sur, Zona 5. Franco Deboli, en dos oportunidades, y Federico Sangoy marcaron para los tantos del conjunto visitante. Para el Salesiano, que finalizó con 10 futbolistas por la expulsión de Gustavo Caimero, convirtió Ángel López en dos ocasiones.

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Por su parte, Atlético Paraná empató 1 a 1 ante Belgrano en el estadio Pedro Mutio en una nueva edición del clásico más añejo del fútbol paranaense. El local rompió el cero a través de la capacidad goleadora de Francisco Giaccio; el Mondonguero estableció la paridad con el tanto convertido por Alan Medina.

Como sigue el camino de Atlético Neuquén y Atlético Paraná

Atlético Neuquén y Atlético Paraná cerrará esta etapa en condición de local. El Pingüi recibirá en la siguiente jornada a Belgrano. La victoria garantizará el primer puesto del elenco del sur de la ciudad. El Rojiblanco, por su parte, enfrentará en el estadio Pedro Mutio a Don Bosco.

Los otros representantes entrerrianos que compite en el Regional Amateur

ecreativo San Jorge y Defensores de Pronunciamiento jugarán desde las 16 en Villa Elisa por la quinta fecha de la Zona 6 de la Región Litoral Sur. Por este sector se enfrentarán, desde las 21, Libertad de Concordia y Comunicaciones de Concordia.

Por otro lado, Juventud Unida de Gualeguaychú recibirá desde las 16 a Parque Sur de Concepción del Uruguay en un partido válido por la Zona 7. Por el mismo grupo se medirán, a partir de las 17, Sauce de Colón-Achirense de Colonia Las Achiras.

Atlético Paraná Atlético Neuquén Regional Amateur
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