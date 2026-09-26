Rugby: el CAE reúne a los jugadores M12 de todo el país

El Plumazo será escenario este sábado de la 11ª edición del Encuentro Nacional M12 Juan Cruz Mathé. Arranca luego de las 9.

Los chicos que formarán parte del CAE en el encuentro de rugby, que es un clásico.

El rugby infantil volverá a tener este sábado una jornada especial en Paraná. Las instalaciones de El Plumazo, del Club Atlético Estudiantes, serán escenario de la 11ª edición del Encuentro Nacional M12 Juan Cruz Mathé, una propuesta que con el paso de los años se consolidó como una de las citas más esperadas por jugadores, entrenadores y familias.

La actividad comenzará alrededor de las 9 y se extenderá hasta después de las 14, cuando los chicos compartirán el tradicional Tercer Tiempo. Durante toda la jornada, la cancha será el punto de encuentro para decenas de equipos que llegarán desde distintos lugares del país con el objetivo de disfrutar del rugby y vivir una experiencia diferente.

Organizado por la Subcomisión de Rugby del Club Atlético Estudiantes de Paraná, el encuentro contará con la participación de cerca de 40 equipos pertenecientes a 24 clubes. De esta manera, El Plumazo recibirá a una importante cantidad de jugadores de la categoría M12, acompañados por sus entrenadores y familias.

Más allá de los resultados que puedan darse dentro de la cancha, el espíritu del encuentro estará puesto en compartir, hacer nuevos amigos y disfrutar del rugby. Esa es precisamente una de las características que distingue al Juan Cruz Mathé de una competencia tradicional.

Los partidos serán una oportunidad para que los chicos puedan poner en práctica lo aprendido durante los entrenamientos, pero también para relacionarse con jugadores de otras instituciones, conocer nuevas experiencias y fortalecer los valores que forman parte de este deporte.

Rugby, amistad y convivencia

El rugby infantil representa una etapa fundamental en la formación de los jugadores. En cada partido no solamente se desarrollan cuestiones técnicas y deportivas, sino que también se aprende a trabajar en equipo, respetar al adversario, acompañar a los compañeros y compartir tanto los buenos como los malos momentos.

Por eso, desde Estudiantes se trabaja para que el Encuentro Juan Cruz Mathé sea, fundamentalmente, una experiencia positiva para todos los participantes. La premisa será que los chicos puedan disfrutar, divertirse y regresar a sus ciudades con nuevas amistades y recuerdos que trasciendan lo ocurrido durante los partidos.

El tradicional Tercer Tiempo será justamente uno de los momentos centrales de la jornada. Allí, los jugadores podrán compartir después de una mañana de rugby y completar una experiencia que tiene a la convivencia como uno de sus principales objetivos.

Una convocatoria federal

La edición 2026 tendrá una importante presencia de instituciones provenientes de diferentes regiones del país. Entre los clubes participantes estarán Champagnat de Buenos Aires; Taraguy y Aranduroga de Corrientes; Curne de Chaco; Charoga, Santa Fe Rugby, CRAI, La Salle, Universitario y San Carlos de Santa Fe; Paraná Rowing Club, Tilcara y el anfitrión Estudiantes.

También llegarán representantes de Tucumán Lawn Tennis, Tigres de Salta, CRAR de Rafaela, Córdoba Rugby, San Juan Rugby, Universitario de Córdoba, Club Atlético del Rosario, Carancho y GER de Rosario, San Martín de Buenos Aires y Belgrano Athletic Club.

La diversidad de instituciones le dará al encuentro un marcado carácter federal y permitirá que los chicos compartan cancha con jugadores de diferentes provincias y regiones.

El recuerdo de Juan Cruz

El encuentro lleva el nombre de Juan Cruz Mathé, un referente muy querido y recordado dentro del rugby formativo de Estudiantes. La realización de una nueva edición representa también una manera de mantener vigente su memoria y los valores que dejó vinculados al crecimiento de los más chicos dentro de la institución.

Año tras año, el encuentro se sostiene con el trabajo de dirigentes, entrenadores, colaboradores y familias que hacen posible una jornada que ya forma parte del calendario del rugby infantil.

Este sábado, El Plumazo volverá a abrir sus puertas para recibir a cientos de chicos que llegarán a Paraná con una pelota de rugby como punto de encuentro. Habrá partidos, tackles, tries y mucha actividad dentro de la cancha, pero el verdadero objetivo estará fuera del resultado: compartir, disfrutar y llevarse nuevos amigos.

La 11ª edición del Encuentro Nacional M12 Juan Cruz Mathé ya está lista para convertirse nuevamente en una gran fiesta del rugby infantil.

Tilcara y su fiesta del rugby infantil

El rugby infantil volverá a tener una jornada especial en la región. El Club Tilcara ultima los detalles para recibir este sábado 26 de septiembre a delegaciones de distintos puntos del país que participarán de la 14ª edición del Encuentro Nacional M13 “Miguel ‘Toto’ Barrios”.

La propuesta tendrá como escenario la sede que la institución posee en Sauce Montrull y reunirá a más de 600 chicos de la categoría M13, quienes llegarán acompañados por entrenadores, familiares y dirigentes para compartir una jornada que tendrá al rugby, la amistad y la convivencia como principales protagonistas.

El encuentro se transformó con el paso de los años en una de las propuestas tradicionales del rugby infantil entrerriano y nuevamente contará con una importante convocatoria. La presencia de clubes de diferentes lugares del país permitirá que los chicos puedan encontrarse con jugadores de su misma edad, compartir partidos y vivir una experiencia que irá mucho más allá de lo estrictamente deportivo.

Rowing vuelve a reunir al rugby infantil en homenaje a Hoby Di Pretoro

El rugby infantil volverá a ser protagonista este sábado en Paraná con una jornada que combinará deporte, amistad y convivencia. El Paraná Rowing Club organizará la 15ª edición del Encuentro Nacional de Rugby Infantil Norberto “Hoby” Di Pretoro, una propuesta que año tras año reúne a chicos, entrenadores y familias de diferentes lugares del país.

La actividad se desarrollará en dos sedes de la institución. Desde las 8.30 se realizará la inscripción y acreditación de los equipos en La Tortuguita, ubicada sobre avenida Circunvalación José Hernández 1100, donde se concentrará la actividad correspondiente a la categoría M11.

En tanto, los jugadores de M14 tendrán su propio encuentro en la sede El Yarará, bajo un formato diferente y con una mayor exigencia competitiva acorde a la edad de los participantes.

De esta manera, el Rowing volverá a abrir sus puertas para recibir a una importante cantidad de chicos que llegarán desde distintos puntos del país. La jornada tendrá como principal objetivo que los jugadores puedan compartir cancha, conocer nuevas realidades y disfrutar del rugby junto a sus familias.