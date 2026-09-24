Tres semanas de suspensión para Marcos Kremer

El concordiense Marcos Kremer fue sancionado luego de ser expulsado en la derrota de su equipo, Clermont, ante Bayonne, por la fecha 3 del Top 14 de Francia.

El concordiense Marcos Kremer recibió una suspensión de tres semanas por la tarjeta roja que vio en el partido entre Clermont y Bayonne, por la tercera fecha del Top 14 de Francia. La sanción le impedirá disputar cuatro encuentros con su equipo y recién podrá volver a las canchas el 19 de octubre.

La expulsión del jugador de Los Pumas se produjo a los 16 minutos del segundo tiempo, cuando protagonizó un fuerte tackle sobre el sudafricano Robert du Preez, apertura de Bayonne. El rival ya se había desprendido de la pelota cuando recibió el impacto.

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El árbitro Luc Ramos recurrió al TMO para revisar la acción y, luego del análisis, decidió mostrarle la tarjeta roja al entrerriano. En ese momento, Clermont perdía 27-24 y afrontaba un tramo complicado del encuentro.

#Rugby #Top14 4 semanas de suspensión para MARCOS KREMER (La sanción original fue de 6+1 semanas)Luego de los enormes progresos en su disciplina, fue extraño ver esta acción tardía y peligrosa sobre Rob du Preez Podrá volver a jugar desde el 19/10 https://t.co/koXnsBlxzI — Fran Capizzi (@Fran_Capizzi) September 23, 2026

Con un hombre más, Bayonne logró sacar provecho de la superioridad numérica y terminó imponiéndose por 46-24. El triunfo significó, además, el primero de la temporada para el conjunto francés, que había comenzado el campeonato con dos derrotas.

A Marcos Kremer le bajaron la pena

Tras el encuentro, la situación de Kremer quedó en manos del comité disciplinario de la Liga Nacional de Rugby de Francia, que este miércoles dio a conocer la sanción.

La pena inicial establecida para la infracción era de seis semanas de suspensión, a la que se sumaba otra semana por los antecedentes disciplinarios del rugbier argentino. Sin embargo, el castigo fue reducido finalmente a tres semanas.

Para determinar la sanción definitiva, el comité tuvo en cuenta el reconocimiento de culpabilidad de Kremer, su comportamiento antes y durante la audiencia y el arrepentimiento expresado por el jugador.

De esta manera, el concordiense, de 29 años, deberá cumplir tres semanas de suspensión y se perderá cuatro compromisos de Clermont antes de quedar nuevamente habilitado para jugar, el próximo 19 de octubre.