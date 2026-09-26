Entre Ríos, novena a nivel nacional en venta de entradas de cine en 2026.

Entre Ríos vendió 309.535 entradas de cine en 2026 y quedó novena en el país, con el 1,11% del total nacional, en un escenario de avance del streaming.

Entre Ríos registró 309.535 entradas de cine vendidas en lo que va de 2026 y se ubicó en el noveno lugar entre las provincias y jurisdicciones relevadas a nivel nacional . El número representa el 1,11% de las 27.787.064 entradas contabilizadas en todo el país, según un informe del Incaa al que accedió UNO.

El registro permite dimensionar cuál es el lugar que ocupa Entre Ríos dentro del movimiento cinematográfico nacional en un escenario en el que la asistencia a las salas enfrenta, desde hace años, un cambio profundo en los hábitos de consumo audiovisual. Con 309.535 tickets vendidos , la provincia quedó por detrás de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Salta y Tucumán, y por encima del resto de las jurisdicciones incluidas en el informe.

Entre Ríos y el desafío de volver al cine: vendió más de 309.000 entradas en 2026

En términos porcentuales, las entradas vendidas en Entre Ríos representan el 1,11% del total general de 27.787.064 tickets. Es decir que, de cada 100 entradas comercializadas en el país durante el período informado, poco más de una correspondió a una sala entrerriana. El dato adquiere relevancia al observar que la provincia concentra una participación menor frente a los principales distritos del país, donde se concentra buena parte del público cinematográfico.

Buenos Aires encabeza el detalle con 11.656.950 entradas, equivalentes al 41,95% del total nacional, seguida por CABA, con 6.056.175 tickets, que representan el 21,79%. Córdoba aparece tercera, con 2.397.456 entradas y el 8,63%, mientras que Santa Fe suma 1.926.495 tickets, equivalentes al 6,93%, y Mendoza alcanza 1.155.351, el 4,16% del total. En ese grupo también se destaca Neuquén, con 822.794 entradas y el 2,96%, Salta, con 657.110 y el 2,36%, y Tucumán, con 445.061 y el 1,60%. Entre Ríos, con sus 309.535 tickets y el 1,11% del total, ocupa el noveno puesto.

La distancia respecto de los principales mercados es considerable. Buenos Aires, por sí sola, concentra más de cuatro de cada diez entradas vendidas en el país, mientras que CABA reúne más de una quinta parte del total. Entre Ríos, en cambio, se mantiene por debajo de las 310.000 localidades vendidas. El dato no necesariamente refleja únicamente una cuestión de interés por el cine, sino también diferencias de población, cantidad de salas, oferta disponible y concentración de la actividad cultural y comercial.

En el conjunto de las provincias, además, Entre Ríos se encuentra por debajo de Santa Fe y Córdoba, dos de los mercados cinematográficos más importantes del interior del país. La comparación resulta particularmente significativa para observar cómo se distribuye el consumo de películas fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires y cuáles son las jurisdicciones que consiguen sostener mayores niveles de concurrencia a las salas.

El escenario en el que aparecen estos números tampoco es el mismo que existía años atrás. La expansión de las plataformas de streaming modificó de manera sustancial la forma en que las personas acceden a películas y series. Servicios como Netflix y otras plataformas incorporaron a los hogares una oferta audiovisual permanente, disponible bajo demanda y sin necesidad de trasladarse hasta una sala de cine.

Ese cambio de hábito se produjo junto con otro factor determinante: el costo. Para una familia, una salida al cine implica afrontar el valor de las entradas de cada integrante, además del traslado y, en muchos casos, gastos adicionales vinculados al consumo dentro del establecimiento. Una plataforma de streaming, en cambio, propone un abono que permite acceder durante todo un mes a un catálogo de contenidos desde el hogar. La comparación no es directa en términos de experiencia, pero sí ayuda a explicar por qué el precio puede influir en la decisión de asistir o no a una sala.

El cine conserva, de todos modos, un atributo que las plataformas no reproducen de la misma manera: la experiencia colectiva de ver una película en una pantalla grande, con sonido diseñado para una sala y junto a otros espectadores. Los estrenos de determinadas producciones, especialmente aquellas concebidas para formatos de gran escala, todavía encuentran en el cine un espacio central. Sin embargo, para una parte del público, la posibilidad de esperar unas semanas o algunos meses y acceder posteriormente a una película desde casa modificó la percepción sobre la necesidad de pagar una entrada.

En ese contexto deben leerse las 309.535 entradas contabilizadas en Entre Ríos. El número ubica a la provincia en el noveno lugar del ranking nacional del informe, pero su participación sobre el total es reducida: 1,11%. La cifra también muestra que el mercado entrerriano representa una porción acotada del circuito cinematográfico argentino, en un escenario donde las alternativas para consumir contenidos audiovisuales se multiplicaron.

El informe del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales contabilizó 27.787.064 entradas en el conjunto de las jurisdicciones relevadas. Después de Entre Ríos aparecen San Juan, con 292.775 entradas, el 1,05% del total; Corrientes, con 221.194 y el 0,80%; Río Negro, con 187.317 y el 0,67%; Chubut, con 180.202 y el 0,65%; San Luis, con 177.071 y el 0,64%; Misiones, con 165.696 y el 0,60%; Santiago del Estero, con 155.103 y el 0,56%; Tierra del Fuego, con 136.681 y el 0,49%; Catamarca, con 131.988 y el 0,47%; Jujuy, con 128.153 y el 0,46%; Santa Cruz, con 120.129 y el 0,43%; La Pampa, con 119.526 y el 0,43%; La Rioja, con 104.953 y el 0,38%; y Formosa, con 64.133 entradas, equivalentes al 0,23% del total nacional.

La distribución refleja, además, una marcada concentración del público en los principales centros urbanos y mercados del país. Las diferencias entre las jurisdicciones son amplias y hacen que una comparación exclusivamente basada en la cantidad de entradas no permita medir por sí sola la intensidad del consumo cinematográfico de cada población. Aun así, el registro ofrece una fotografía concreta del volumen de tickets comercializados y permite ubicar a cada territorio dentro del total nacional.

Para Entre Ríos, los 309.535 tickets registrados equivalen a una participación de 1,11% sobre el mercado contabilizado por el Incaa. En otras palabras, mientras el país acumuló casi 27,8 millones de entradas, algo más de trescientas mil correspondieron a la provincia. El dato pone en números la dimensión de un mercado que, como ocurre en otras partes del país, convive con una oferta audiovisual que ya no se concentra exclusivamente en las salas.

La transformación del consumo no significa que el cine haya desaparecido de las preferencias del público. Más bien, la película dejó de tener un único lugar posible para ser vista. Antes, para acceder a un estreno era necesario concurrir a una sala; hoy existe la posibilidad de esperar su llegada a una plataforma, alquilarla o comprarla digitalmente, según el título y el servicio disponible. Esa multiplicación de alternativas introdujo una competencia que no existía con la misma intensidad décadas atrás.

Así, el dato de Entre Ríos adquiere una lectura que excede el número absoluto de entradas. Las 309.535 localidades vendidas muestran que las salas continúan formando parte del consumo cultural de los entrerrianos, aunque dentro de un mercado nacional donde la oferta audiovisual se expandió de manera significativa y donde el precio de una salida al cine puede ser comparado, cada vez con mayor frecuencia, con el costo de acceder a contenidos desde el hogar.