Tras el allanamiento y el secuestro de un automóvil y un teléfono celular, determinaron que los robos estarían vinculados con la sustracción de animales.

Investigan el robo de vacas y novillos en un campo de La Paz

La causa se inició tras la denuncia por el robo de animales en un establecimiento rural ubicado cerca de San Gustavo. La Policía allanó una vivienda y secuestró un Renault Megane y un teléfono celular en La Paz.

Una investigación por un presunto caso de abigeato de ganado menor y mayor avanzó en las últimas horas en el departamento La Paz, luego de que la Policía realizara un allanamiento y secuestrara un automóvil y un teléfono celular que estarían vinculados con la sustracción de animales de un establecimiento rural ubicado en la zona cercana a San Gustavo.

Procedimiento

El procedimiento se originó a partir de una denuncia por la faltante de animales en un campo situado aproximadamente cinco kilómetros al norte de la Ruta Provincial N.º 1, en el acceso a la Escuela N.º 20 Patria Argentina.

De acuerdo con la denuncia, el responsable del establecimiento constató inicialmente la faena de dos corderos. Posteriormente advirtió la faltante de ocho vacas de raza Bradford y dos novillos, aunque no encontró rastros de faenamiento de estos últimos animales.

A partir de las tareas investigativas realizadas por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental La Paz, con colaboración de efectivos de la Comisaría Santa Elena, se estableció que un hombre de 32 años habría entregado dos vacas y dinero en efectivo al propietario de una concesionaria de Santa Elena.

Según la hipótesis que se investiga, los animales y el dinero habrían sido obtenidos mediante la venta de parte del ganado denunciado como sustraído y entregados como parte de pago para adquirir un automóvil.

Allanamiento y secuestros

Con los elementos reunidos durante la investigación, se solicitaron medidas judiciales y finalmente se obtuvo una orden de allanamiento para una vivienda ubicada sobre calle Ambrosetti, entre Aromos y Carlos Vila, de la ciudad de La Paz.

El procedimiento fue realizado por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, con colaboración de efectivos de la Guardia Especial.

Durante el allanamiento se secuestró un automóvil Renault Megane modelo 2007, junto con la documentación correspondiente y un teléfono celular Samsung Galaxy A16. Los elementos quedaron incorporados a la causa y serán analizados en el marco de la investigación.

Además, se dio intervención a la Brigada La Paz de la Dirección de Delitos Rurales para intentar localizar y secuestrar dos vacas que habrían sido adquiridas por el propietario de la concesionaria y que, de acuerdo con la información reunida hasta el momento, se encontrarían en un establecimiento rural del departamento.

La investigación continúa bajo las directivas de la autoridad judicial interviniente, con el objetivo de esclarecer las circunstancias de la sustracción y avanzar en la recuperación de los animales denunciados como faltantes.

El procedimiento se desarrolla en un contexto de preocupación por distintos hechos de abigeato denunciados en el departamento La Paz, particularmente en zonas rurales cercanas a Bovril, aunque este caso se encuentra localizado en el sector próximo a San Gustavo.