El rugby infantil volvió a reunir a cientos de chicos en Paraná

Este sábado se vivieron los encuentros Juan Cruz Mathé del CAE en M12 y las citas de Rowing y Tilcara, en rugby formativo.

El rugby infantil volvió a vivir este sábado una jornada cargada de juego, amistad y convivencia en Paraná y la región. El Club Atlético Estudiantes, el Paraná Rowing Club y el Club Tilcara fueron escenario de encuentros nacionales que convocaron a cientos de chicos de distintas instituciones y provincias del país.

En El Plumazo, el Club Atlético Estudiantes llevó adelante la 11ª edición del Encuentro Nacional M12 Juan Cruz Mathé, una propuesta que con el paso de los años se consolidó como una de las citas más esperadas del calendario del rugby infantil entrerriano.

Rugby: el CAE reúne a los jugadores M12 de todo el país

La actividad comenzó temprano y se extendió hasta después de las 14, cuando llegó el momento del tradicional Tercer Tiempo. Durante toda la jornada, las instalaciones del CAE fueron punto de encuentro para cerca de 37 equipos pertenecientes a 24 clubes, con más de 800 chicos que llegaron a Paraná para disfrutar del rugby.

El encuentro fue organizado por la Subcomisión de Rugby del Club Atlético Estudiantes y tuvo como principal objetivo ofrecer una jornada en la que los resultados deportivos quedaran en un segundo plano. Compartir, hacer nuevos amigos y disfrutar del juego fueron algunas de las premisas centrales de una propuesta que busca transmitir los valores propios de la disciplina.

Los partidos permitieron que los chicos pusieran en práctica lo aprendido durante los entrenamientos, pero también que pudieran relacionarse con jugadores de otras instituciones, conocer nuevas experiencias y disfrutar de una jornada diferente junto a sus compañeros y familias.

Entre las instituciones participantes estuvieron Champagnat de Buenos Aires; Taraguy y Aranduroga de Corrientes; Curne de Chaco; Charoga, Santa Fe Rugby, CRAI, La Salle, Universitario y San Carlos de Santa Fe; Paraná Rowing Club, Tilcara y el anfitrión Estudiantes.

También participaron Tucumán Lawn Tennis, Tigres de Salta, CRAR de Rafaela, Córdoba Rugby, San Juan Rugby, Universitario de Córdoba, Club Atlético del Rosario, Carancho y GER de Rosario, San Martín de Buenos Aires y Belgrano Athletic Club, entre otros.

Tilcara también fue protagonista del rugby

La actividad del rugby infantil tuvo otro punto destacado en Sauce Montrull, donde el Club Tilcara recibió la 14ª edición del Encuentro Nacional M13 Miguel “Toto” Barrios.

La propuesta reunió a más de 600 chicos de la categoría M13, acompañados por entrenadores, familiares y dirigentes que llegaron desde distintos puntos del país.

La sede de Tilcara volvió a convertirse así en un espacio de encuentro para las nuevas generaciones del rugby. Más allá de los partidos, la jornada tuvo como principales protagonistas a la amistad, la convivencia y el intercambio entre jugadores de diferentes clubes.

El Encuentro “Miguel ‘Toto’ Barrios” forma parte de una tradición que el club sostiene año tras año y que permite que los chicos puedan compartir una experiencia deportiva y humana junto a sus pares.

El Rowing, con dos sedes

El Paraná Rowing Club también tuvo una jornada especial con la realización de la 15ª edición del Encuentro Nacional de Rugby Infantil Norberto “Hoby” Di Pretoro.

La institución paranaense recibió a chicos, entrenadores y familias de diferentes lugares del país, en una propuesta que se desarrolló en dos de sus sedes.

La actividad correspondiente a la categoría M11 tuvo como escenario La Tortuguita, ubicada sobre avenida Circunvalación José Hernández 1100. Allí se concentraron los partidos y las actividades destinadas a los más pequeños.

En tanto, los jugadores de la categoría M14 tuvieron su propio encuentro en El Yarará, bajo un formato diferente y con una exigencia competitiva acorde a la edad de los participantes.

De esta manera, Estudiantes, Tilcara y Rowing volvieron a darle protagonismo al rugby infantil durante un fin de semana en el que Paraná y sus alrededores recibieron a cientos de chicos.

Mucho más que jugar

Las tres propuestas tuvieron un denominador común: el rugby infantil entendido como una instancia de formación y aprendizaje que va mucho más allá de los resultados.

Cada partido representa para los chicos una oportunidad para desarrollar cuestiones técnicas y deportivas, pero también para aprender a trabajar en equipo, respetar al adversario, acompañar a los compañeros y compartir experiencias.

En estas edades, los encuentros nacionales permiten además que los jugadores conozcan otras formas de vivir el rugby, compartan con chicos de diferentes provincias y construyan vínculos que muchas veces se mantienen con el paso de los años.

Por eso, tanto el Juan Cruz Mathé, como el Miguel “Toto” Barrios y el Norberto “Hoby” Di Pretoro volvieron a poner en primer plano el verdadero espíritu del rugby infantil: jugar, divertirse, hacer amigos y disfrutar de una jornada que deja recuerdos mucho más importantes que cualquier resultado.