Placebo vuelve a la Argentina para celebrar 30 años de rock alternativo

La banda británica Placebo vuelve a la Argentina para celebrar 30 años de rock alternativose presentará el 3 de marzo de 2027 en el Estadio Malvinas Argentinas

Placebo vuelve a la Argentina. A tres años de su última visita al país, la banda británica regresará a Buenos Aires para celebrar sus 30 años de trayectoria con una fecha que tendrá lugar el 3 de marzo de 2027 en el Estadio Malvinas Argentinas. El show formará parte del “30th Anniversary Tour”, una gira que recorre tres décadas de una de las historias más singulares del rock alternativo.

La venta de entradas comenzará el miércoles 23 de septiembre a las 12 , con una preventa exclusiva para clientes Visa Macro , que podrán acceder a hasta 9 cuotas sin interés . La venta general será el jueves 24 de septiembre a las 12 , disponible con cualquier medio de pago y con 6 cuotas sin interés para clientes Visa Macro . En ambos casos, los tickets estarán disponibles únicamente a través de All Access .

La gira comenzará este mes en Europa y continuará hasta diciembre con más de 30 presentaciones en algunas de las principales arenas del continente. Madrid, Barcelona, Ámsterdam, Milán, Berlín, París, Glasgow, Manchester y Londres forman parte del recorrido con el que Brian Molko y Stefan Olsdal celebrarán tres décadas de música.

El aniversario encuentra a Placebo regresando también a sus propios comienzos. La banda nació en 1996 con el lanzamiento de su álbum debut, Placebo, y desde entonces construyó una identidad que se apartó de buena parte de las convenciones del rock británico de la época. En pleno auge del Britpop, canciones como “Nancy Boy” marcaron rápidamente el rumbo de un grupo que hizo de la provocación, la ambigüedad y la experimentación parte de su lenguaje artístico.

Con el paso de los años llegaron otros clásicos como “Pure Morning”, “Every You Every Me”, “Special K” y “The Bitter End”, mientras la banda fue ampliando su universo sonoro sin abandonar esa personalidad que la convirtió en una referencia del rock alternativo.

En el marco de este aniversario, Placebo también volvió sobre su disco debut con Placebo RE, una nueva lectura del álbum construida a partir de las grabaciones originales y de la experiencia acumulada durante tres décadas de presentaciones en vivo. El proyecto propone recuperar aquellas canciones desde una perspectiva actual, con la mirada de los músicos que las tocaron y transformaron durante años.

Así, el regreso a la Argentina no estará planteado solamente como una celebración nostálgica. El 3 de marzo de 2027, Placebo volverá a Buenos Aires para recorrer una historia que comenzó hace tres décadas y que continúa encontrando nuevas formas de sonar en el presente.