Uno Entre Rios | Show | Placebo

Placebo vuelve a la Argentina para celebrar 30 años de rock alternativo

La banda británica Placebo vuelve a la Argentina para celebrar 30 años de rock alternativose presentará el 3 de marzo de 2027 en el Estadio Malvinas Argentinas

22 de septiembre 2026 · 12:29hs
Placebo vuelve a la Argentina para celebrar 30 años de rock alternativo

Placebo vuelve a la Argentina. A tres años de su última visita al país, la banda británica regresará a Buenos Aires para celebrar sus 30 años de trayectoria con una fecha que tendrá lugar el 3 de marzo de 2027 en el Estadio Malvinas Argentinas. El show formará parte del “30th Anniversary Tour”, una gira que recorre tres décadas de una de las historias más singulares del rock alternativo.

Placebo vuelve al país con su “30th Anniversary Tour”

La venta de entradas comenzará el miércoles 23 de septiembre a las 12, con una preventa exclusiva para clientes Visa Macro, que podrán acceder a hasta 9 cuotas sin interés. La venta general será el jueves 24 de septiembre a las 12, disponible con cualquier medio de pago y con 6 cuotas sin interés para clientes Visa Macro. En ambos casos, los tickets estarán disponibles únicamente a través de All Access.

extienden las inscripciones para el feicac 2026

Extienden las inscripciones para el FEICAC 2026

yerai cortes sorprende con comare tras su nominacion al latin grammy

Yerai Cortés sorprende con "comare" tras su nominación al Latin Grammy

La gira comenzará este mes en Europa y continuará hasta diciembre con más de 30 presentaciones en algunas de las principales arenas del continente. Madrid, Barcelona, Ámsterdam, Milán, Berlín, París, Glasgow, Manchester y Londres forman parte del recorrido con el que Brian Molko y Stefan Olsdal celebrarán tres décadas de música.

El aniversario encuentra a Placebo regresando también a sus propios comienzos. La banda nació en 1996 con el lanzamiento de su álbum debut, Placebo, y desde entonces construyó una identidad que se apartó de buena parte de las convenciones del rock británico de la época. En pleno auge del Britpop, canciones como “Nancy Boy” marcaron rápidamente el rumbo de un grupo que hizo de la provocación, la ambigüedad y la experimentación parte de su lenguaje artístico.

Con el paso de los años llegaron otros clásicos como “Pure Morning”, “Every You Every Me”, “Special K” y “The Bitter End”, mientras la banda fue ampliando su universo sonoro sin abandonar esa personalidad que la convirtió en una referencia del rock alternativo.

En el marco de este aniversario, Placebo también volvió sobre su disco debut con Placebo RE, una nueva lectura del álbum construida a partir de las grabaciones originales y de la experiencia acumulada durante tres décadas de presentaciones en vivo. El proyecto propone recuperar aquellas canciones desde una perspectiva actual, con la mirada de los músicos que las tocaron y transformaron durante años.

Así, el regreso a la Argentina no estará planteado solamente como una celebración nostálgica. El 3 de marzo de 2027, Placebo volverá a Buenos Aires para recorrer una historia que comenzó hace tres décadas y que continúa encontrando nuevas formas de sonar en el presente.

LEER MÁS: Sofi Drei llevará el folclore y la música litoraleña a Uruguay

Placebo Argentina Rock
Noticias relacionadas
Después de siete años, Diego Torres regresó a La Plata

Diego Torres volvió a La Plata después de siete años

Pity Álvarez protagonizó un choque en Chacarita: qué pasó.

Pity Álvarez protagonizó un choque en Chacarita: qué pasó

Camino a los Oscar 2027: las cuatro películas argentinas preseleccionadas

Camino a los Oscar 2027: las cuatro películas argentinas preseleccionadas

Cautiva: el caso de Nogoyá que inspiró la nueva serie

Cautiva: el caso de Nogoyá que inspiró la nueva serie

Ver comentarios

Lo último

Gualeguaychú: detienen a prófugo por abuso sexual con acceso carnal agravado

Gualeguaychú: detienen a prófugo por abuso sexual con acceso carnal agravado

Yerai Cortés sorprende con comare tras su nominación al Latin Grammy

Yerai Cortés sorprende con "comare" tras su nominación al Latin Grammy

Diego Torres volvió a La Plata después de siete años

Diego Torres volvió a La Plata después de siete años

Ultimo Momento
Gualeguaychú: detienen a prófugo por abuso sexual con acceso carnal agravado

Gualeguaychú: detienen a prófugo por abuso sexual con acceso carnal agravado

Yerai Cortés sorprende con comare tras su nominación al Latin Grammy

Yerai Cortés sorprende con "comare" tras su nominación al Latin Grammy

Diego Torres volvió a La Plata después de siete años

Diego Torres volvió a La Plata después de siete años

Placebo vuelve a la Argentina para celebrar 30 años de rock alternativo

Placebo vuelve a la Argentina para celebrar 30 años de rock alternativo

Eduardo Vesco: más de 30 años de medicina en Paraná

Eduardo Vesco: más de 30 años de medicina en Paraná

Policiales
Gualeguaychú: detienen a prófugo por abuso sexual con acceso carnal agravado

Gualeguaychú: detienen a prófugo por abuso sexual con acceso carnal agravado

Postergaron para octubre el juicio contra exdirigente sindical de Concordia

Postergaron para octubre el juicio contra exdirigente sindical de Concordia

Paraná: policía hirió a un intruso que ingresó a su casa en calle Rodó

Paraná: policía hirió a un intruso que ingresó a su casa en calle Rodó

Chajarí: conductor alcoholizado estacionó sobre las vías del tren y fue multado

Chajarí: conductor alcoholizado estacionó sobre las vías del tren y fue multado

Causa de grooming: detuvieron a un joven en una zona rural de Líbaros

Causa de grooming: detuvieron a un joven en una zona rural de Líbaros

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Eduardo Vesco: más de 30 años de medicina en Paraná

Eduardo Vesco: más de 30 años de medicina en Paraná

Entre Ríos captó el 0,69% del público de cine del país entre 2010 y 2026

Entre Ríos captó el 0,69% del público de cine del país entre 2010 y 2026

Gualeguaychú se prepara para una nueva Marcha del Orgullo el 21 de noviembre

Gualeguaychú se prepara para una nueva Marcha del Orgullo el 21 de noviembre

Paraná: la comunidad arquidiocesana celebró la ordenación de otro sacerdote

Paraná: la comunidad arquidiocesana celebró la ordenación de otro sacerdote

Entre Ríos: siete notificaciones por dengue y ningún caso confirmado

Entre Ríos: siete notificaciones por dengue y ningún caso confirmado

Dejanos tu comentario