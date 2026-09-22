Yerai Cortés sorprende con "comare" tras su nominación al Latin Grammy

El artista español Yerai Cortés fue nominado al Latin Grammy por Popular y continúa ampliando las fronteras del flamenco

Yerai Cortés atraviesa un momento de fuerte proyección internacional. El artista español fue recientemente nominado a los Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum de Música Flamenca por Popular, un trabajo en el que explora nuevas formas dentro de la tradición flamenca e incorpora seis voces femeninas y palmas como elementos centrales de su propuesta.

A esta nominación se suma el crecimiento de Live at Montreux , el registro del concierto que ofreció en 2025 en el histórico Festival de Jazz de Montreux , en Suiza. Acompañado únicamente por su guitarra, Cortés construyó una presentación basada en la fuerza de la interpretación y la conexión directa con el público.

El álbum representa además su primer trabajo concebido íntegramente desde la interpretación instrumental y registrado en directo. Las canciones capturan a Cortés en un formato despojado, donde la guitarra ocupa el centro y funciona como un lenguaje capaz de acercar el flamenco a públicos de distintas partes del mundo.

En paralelo, el artista presentó “comare”, una canción de espíritu festivo y marcada por la cadencia de la rumba portuguesa. El tema nació a partir de una propuesta de Paloma Wool y Carlota Guerrero para acompañar uno de sus desfiles durante la Fashion Week de París SS2026.

Con el tiempo, “comare” dejó atrás la pasarela y comenzó a crecer en los escenarios. La canción pasó por festivales como Roskilde y Bilbao BBK Live y se convirtió en un momento habitual del cierre de los conciertos de Cortés. Ahora, después de ese recorrido junto al público, finalmente llegó al formato de lanzamiento oficial.

El videoclip fue dirigido por Carlota Guerrero, artista audiovisual que ha trabajado con figuras como Solange, Arca y Rosalía. La propuesta visual acompaña el carácter rítmico y colectivo de la canción y establece un diálogo entre tradición y contemporaneidad.

Entre una nominación internacional, un registro en uno de los festivales más reconocidos del mundo y una nueva canción nacida del encuentro entre música, moda e imagen, Yerai Cortés continúa ampliando los caminos posibles para el flamenco sin perder de vista la fuerza de su instrumento y la experiencia compartida con el público.