La ciudad de La Paz volverá a vivir uno de sus encuentros más tradicionales vinculados al río. El viernes 25 y sábado 26 de septiembre se realizará la 33° Fiesta Provincial del Dorado Entrerriano, una propuesta que reunirá a pescadores y amantes de esta actividad en dos jornadas de competencia y encuentro.
La Paz recibirá a pescadores de todo el país en la Fiesta Provincial del Dorado Entrerriano
En La Paz, habrá competencias de pesca con señuelos y con carnada, bajo la modalidad de devolución; y $40.000.000 en premios y sorteos
La Paz se prepara para vivir la 33° Fiesta Provincial del Dorado Entrerriano
La edición 2026 se desarrollará bajo la modalidad de pesca con devolución y contará con dos competencias. El viernes 25 tendrá lugar el XII Encuentro de Pesca con Señuelos, mientras que el sábado 26 se realizará el XXXIII Encuentro de Pesca con Carnada.
La convocatoria incluirá más de $40.000.000 en premios y sorteos destinados a los participantes, convirtiéndose nuevamente en uno de los grandes atractivos de la tradicional fiesta paceña.
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Con el río Paraná como gran escenario y el dorado como protagonista, La Paz se prepara para recibir una nueva edición de una fiesta que, año tras año, convoca a pescadores de distintos puntos y reafirma el vínculo de la ciudad con una de sus mayores riquezas naturales.
La 33° Fiesta Provincial del Dorado Entrerriano se realizará los días 25 y 26 de septiembre de 2026 en La Paz, Entre Ríos. Las inscripciones se encuentran habilitadas de manera online.