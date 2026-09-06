La Paz recibirá a pescadores de todo el país en la Fiesta Provincial del Dorado Entrerriano

En La Paz, habrá competencias de pesca con señuelos y con carnada, bajo la modalidad de devolución; y $40.000.000 en premios y sorteos

La Fiesta Provincial del Dorado Entrerriano se realizará el 25 y 26 de septiembre en La Paz. Habrá competencias de pesca con señuelos y con carnada, bajo la modalidad de devolución

La ciudad de La Paz volverá a vivir uno de sus encuentros más tradicionales vinculados al río. El viernes 25 y sábado 26 de septiembre se realizará la 33° Fiesta Provincial del Dorado Entrerriano, una propuesta que reunirá a pescadores y amantes de esta actividad en dos jornadas de competencia y encuentro.

La edición 2026 se desarrollará bajo la modalidad de pesca con devolución y contará con dos competencias. El viernes 25 tendrá lugar el XII Encuentro de Pesca con Señuelos , mientras que el sábado 26 se realizará el XXXIII Encuentro de Pesca con Carnada .

La convocatoria incluirá más de $40.000.000 en premios y sorteos destinados a los participantes, convirtiéndose nuevamente en uno de los grandes atractivos de la tradicional fiesta paceña.

Con el río Paraná como gran escenario y el dorado como protagonista, La Paz se prepara para recibir una nueva edición de una fiesta que, año tras año, convoca a pescadores de distintos puntos y reafirma el vínculo de la ciudad con una de sus mayores riquezas naturales.

La 33° Fiesta Provincial del Dorado Entrerriano se realizará los días 25 y 26 de septiembre de 2026 en La Paz, Entre Ríos. Las inscripciones se encuentran habilitadas de manera online.