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Joaquín Freitas está a un paso de ser vendido desde River a Flamengo

El delantero desembarcará en el Mengao a cambio de 17 millones de dólares con bonos incluidos y vio sentado el cruce con el Taladro de River.

30 de agosto 2026 · 18:17hs
Joaquín Freitas será vendido de River a Brasil.

Joaquín Freitas será vendido de River a Brasil.

El juvenil Joaquín Freitas está muy cerca de dejar River y ser vendido al Flamengo de Brasil, a cambio de 17 millones de dólares con bonos incluidos, por lo que el entrenador Leonardo Ponzio decidió que no sumara minutos en la victoria ante Banfield este domingo, por la fecha 7 del Clausura.

Una joven promesa de River

El atacante de 19 años, de tan solo 30 partidos en la Primera del Millonario y un gol (frente a Banfield en el Apertura), desembarcará en el Mengao, que está segundo en el Brasileirao y en cuartos de final de la Libertadores, mientras que el club de Núñez se quedará con un 20 por ciento de una futuro venta.

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Como está tan avanzada su salida de la institución, el nacido en San Fernando no tuvo rodaje en el duelo frente al Taladro, que fue victoria por 3-2 para la visita. La venta también se da por deseo del futbolista de dar un salto.

Cabe remarcar que, aunque River es dueño del pase completo de Freitas, Acassuso cobrará un 25% de su transferencia con un tope de un millón de dólares debido a que fue el club en el que se formó el delantero.

Joaquín Freitas disputó solo 30 partidos y marcó un gol con la camiseta de River (Marcelo Endelli/Getty Images)

En los últimos partidos de Chacho Coudet como entrenador, el atacante venía desempeñándose como extremo derecho, pese a que se siente más cómodo como un segundo punta, posición en la que consiguió mejores rendimientos.

Su habilidad en el uno contra uno y rapidez hicieron que fuera citado a la Selección Argentina por Lionel Scaloni, quien lo llevó a los amistosos previos al Mundial 2026 y debutó en el triunfo por 2-0 frente a Honduras, cuando ingresó en lugar de Nicolás Otamendi a los 86.

River Flamengo Taladro Fútbol
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