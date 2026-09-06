Homicidio de Bassi: el error ortográfico, moto vendida por nada y un corte de pelo urgente

La investigación por el homicidio del arquitecto Rodolfo Augusto Bassi (61), ocurrido días atrás en Paraná, cuenta con suficiente evidencia incriminatoria contra los dos acusados: Carlos Gastón Aguilar (48) y Claudio Ramón Inofre (52). Por la cantidad de material que ya hay en el expediente, es casi seguro que les espera un destino tras las rejas. Hay vecinos que los vieron en el lugar del hecho, huellas en el departamento y registros fílmicos sobre sus movimientos. El delito que se les endilga es el homicidio doblemente agravado, por alevosía y criminis causae. Es decir, que asesinaron al profesional para encubrir el robo.

Antes del hallazgo del cuerpo, hubo indicios que pusieron en alerta a la familia de Bassi. Las sospechas comenzaron el martes 1° de septiembre. Y es que el arquitecto no respondía los mensajes ni las llamadas. El extraño silencio comenzó por la tarde, alrededor de las 16, y preocupó a su entorno, entre quienes se encontraba su pareja. Hubo dos exposiciones policiales. Una en la Comisaría 4° y otra en la 12°.

De hecho, fue la novia de Bassi quien dio cuenta de una situación anormal: luego de horas de insistir con llamados, recibió un mensaje desde el teléfono de Bassi. Quien escribió el texto no reparó en la ortografía: "Me Boy a Rosario". Ese error puso en alerta a la mujer, que rápidamente entendió que algo andaba mal. Además, el hombre no era de improvisar un viaje laboral. Más tarde, le informaría al fiscal Juan Manuel Pereyra que su pareja era muy correcto al escribir, incluso al enviar mensajes a través de WhatsApp.

El viernes, en la audiencia de imputación, ambos acusados oyeron en silencio el material probatorio de la incipiente investigación. Se abstuvieron de declarar y fueron enviado a la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

El homicidio, los testigos y las cámaras

La acusación del fiscal dice que el 1° de septiembre, entre las 17 y las 20, Aguilar e Inofre atacaron brutalmente a Bassi en el departamento N° 27, del tercer piso, de calle Churruarín al 1881, ubicado en el barrio Paraná IXV. "Aprovechando la relación de confianza que Inofre mantenía con Bassi, en virtud de estar realizándole trabajos de albañilería en el interior del inmueble, Aguilar e Inofre lo sorprendieron de forma violenta, logrando reducirlo mediante golpes, y lo maniataron con un alambre cerca de la cabeza, en la zona del cuello y parte de las piernas, logrando inmovilizarlo", describió el acusador público, según registró UNO.

Y luego agregó que en ese total estado de indefensión, comenzó lo peor: lo golpearon y torturaron con un cuchillo Tramontina para que entregue efectos de valor. Le ocasionaron cortes superficiales en diferentes partes del cuerpo, inclusive en el rostro y le rompieron un diente. Fue entonces que le quitaron lo poco que llevaba encima: dinero en efectivo, documentación personal (DNI y licencia de conducir), las llaves de su casa en calle Dupuy, su teléfono y las llaves de la moto Yamaha XTZ 125 cc.

La tesis de la fiscalía es que uno de ellos apagó el teléfono durante un tiempo. Por esa razón las llamadas de su familia no ingresaban y los mensajes de WhatsApp solo mostraban una tilde (es decir, que el mensaje no llegó). Pasados unos minutos, activaron el teléfono y los familiares de Bassi observaron que los mensajes llegaron y fueron vistos (se activaron las dos tildes azules). Fue en ese momento que uno de ellos tomó la decisión de contestar para evitar mayores sospechas. Sin embargo, no reparó en hacerlo como Bassi lo hubiese hecho: sin errores ortográficos y gramaticales.

Los forenses establecieron que Bassi fue asesinado en algún momento del martes 1° de septiembre. Lo ultimaron de manera brutal: tres golpes en la cabeza con una maza, herramienta que le provocó una hemorragia cerebral con fractura de cráneo y de base de cráneo.

El arquitecto Rodolfo Augusto Bassi, de 61 años, fue encontrado sin vida el miércoles por la tarde en un departamento de su propiedad en el barrio Paraná XIV

Los registros fílmicos también muestran a los acusados en la zona del crimen -el departamento en refacción- y en la casa del arquitecto. Inofre es el más reconocible, mientras que Aguilera aparece pero con el pelo largo. Al momento de su detención, ya se había cortado el cabello. Su esfuerzo por cambiar su imagen para evadir a los investigadores fue en vano: un peluquero contó que lo encontró en la calle y que éste le pidió un corte. Lo necesitaba con urgencia. El profesional de las tijeras, accedió.

Inofre, por su parte, estaba desesperado por desprenderse de la moto robada a Bassi. Encontró rápidamente un comprador. La ofreció a 800.000 pesos. Pero ante la negativa del comprador, le hizo una oferta irrisoria: 200 mil pesos. Vendida. Cuando se conoció la noticia de la muerte violenta de Bassi, la persona que adquirió la Yamaha 125 cc se comunicó con la policía y contó quién fue el vendedor.

Para entonces, los investigadores ya contaban con imágenes de Inofre saliendo de la casa de Bassi en calle Dupuy. Se llevó una tablet, dinero en pesos argentinos y dólares. De allí, volvió al departamento en barrio Paraná XIV, donde se presume que Aguilar vigilaba al arquitecto.

Los testimonios de los testigos y las filmaciones, permitieron al personal de la División Homicidios de la policía dar con ambos. Aguilar, con nuevo corte de pelo, fue aprehendido en el barrio El Perejil. Mientras que Inofre, el más viejo de los dos, fue arrestado en un colectivo de larga distancia en la localidad de Federal, cuyo destino era Misiones.

La única pena que les cabe a ambos, si son encontrados culpables, es la prisión perpetua.