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Concordia: el reclamo de una deuda habría derivado en el asesinato

El reclamo de una deuda por la cosecha habría sido el conflicto que desencadenó el homicidio en barrio Sapito de Concordia. Hay un detenido.

5 de septiembre 2026 · 22:04hs
Hay un detenido por el asesinato en Concordia.

Concordia Policiales

Hay un detenido por el asesinato en Concordia.
El asesinato fue en el barrio El Sapito de Concordia.

Concordia Policiales

El asesinato fue en el barrio El Sapito de Concordia.

A medida que pasan las horas, se conocen nuevos detalles en torno al homicidio ocurrido durante la jornada de este sábado en el barrio Sapito de Concordia. La víctima fue identificada como Alejandro Dealmeida, quien habría recibido al menos dos puñaladas en la zona de la espalda.

El crimen en Concordia

Las heridas sufridas le habrían provocado la muerte prácticamente de manera inmediata, por lo que su cuerpo quedó tendido en el lugar donde posteriormente trabajó personal de la División Policía Científica. Luego de las pericias correspondientes, el cuerpo fue trasladado a la morgue por disposición del fiscal Martín Núñez, quien quedó a cargo de la investigación.

La investigación surgió en un operativo en ruta 14, en Concordia, en que fue requisado el vehículo que transportaba a cosecheros. La cocaína sería un pago en especie.

Concordia: investigan el uso de cocaína como pago a cosecheros

El asesinato fue en el barrio El Sapito de Concordia.

Nuevo homicidio en Entre Ríos: asesinaron a una persona en Concordia

Según indicó Concordia Policiales, el conflicto que terminó con la muerte de esta persona se habría iniciado minutos antes en calle Balcarce, en cercanías de una plaza ubicada en esa zona. La víctima se desplazaba de forma peatonal junto a otra persona cuando, al llegar al lugar, ambos habrían sido abordados por un grupo de personas.

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De acuerdo a la información, los agresores presuntamente le reclamaban una deuda al hombre que acompañaba a la víctima, la cual tendría relación con la cosecha. La situación habría derivado en un conflicto y una agresión, durante la cual la víctima terminó siendo apuñalada.

Tras recibir las heridas, el hombre habría logrado escapar corriendo del lugar, aunque minutos después cayó y se desvaneció en la zona donde posteriormente fue encontrado su cuerpo.

Por el hecho, ya hay una persona detenida y sospechada por el crimen. Se trata de Federico Morales, quien quedó a disposición del fiscal Martín Núñez.

Concordia Homicidio puñaladas
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