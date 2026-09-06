Uno Entre Rios | Ovación | Neuquen

Neuquen superó como local a Don Bosco

Por la segunda fecha de la Zona 5 del Torneo Regional Amateur, Neuquen derrotó como local 2 a 0 a Don Bosco.

6 de septiembre 2026 · 19:07hs
Neuquen llegó a los cuatro puntos.

Prensa LPF

Neuquen llegó a los cuatro puntos.

Primer triunfo para el Atlético Neuquen Club en el Torneo Regional Amateur 2026. Por la segunda fecha de la Zona 5 de la Región Litoral Sur, como local el Pingüino derrotó 2 a 0 a Don Bosco y es uno de los líderes del grupo.

El Salesiano tuvo dos chances inmejorables para ponerse en ventaja, pero el arquero Franco Lorenzón agigantó su figura para tapar los dos penales, a Mauricio Domínguez en el primer tiempo y a Nicolás Godoy en el complemento.

Ascenso y título para los varones de la Federación Entrerriana de Hockey.

La Federación Entrerriana de Hockey gritó campeón en Rosario

Chile XV lo dio vuelta sobre la hora y se consagró campeón ante Argentina XV.

Chile XV lo dio vuelta sobre la hora y se consagró campeón ante Argentina XV

Esto fue aprovechado por el Pingüino, que se quedó con los tres puntos gracias a los goles de Luciano Díaz y Franco Deboli, ambos en la segunda mitad.

Vale recordar que el sábado, Atlético Paraná le ganó 1 a 0 como visitante a Belgrano.

De esta manera, las posiciones quedaron de la siguiente manera: Neuquen y Atlético Paraná 4 puntos, Don Bosco 3 y Belgrano. La tercera fecha tendrá los siguientes partidos: Atlético Paraná-Don Bosco y Belgrano-Neuquen.

Neuquen Don Bosco Torneo Regional Amateur Fútbol
Noticias relacionadas
El Zorro Cóccaro, sobre el final, marcó el gol del empate para Newells. 

Newell's logró un agónico empate en El Gigante de Arroyito

Patronato empató en Mendoza.

Deportivo Maipú y Patronato empataron en Mendoza

El plantel de Patronato comenzó a diagramar el juego ante Maipú. 

Patronato va en busca de aire fresco en tierras cuyanas

Fórmula 1: de pelear por la punta a despistarse. Colapinto remontó 7 puestos y terminó 9° en el gran premio de Monza, Italia

Franco Colapito quedó 9° tras el despiste, tras pelear la punta

Ver comentarios

Lo último

Neuquen superó como local a Don Bosco

Neuquen superó como local a Don Bosco

El Gobierno descarta financiamiento extranjero para construir la base naval de Tierra del Fuego

El Gobierno descarta financiamiento extranjero para construir la base naval de Tierra del Fuego

Crespo fue sede del segundo encuentro sobre herramientas financieras para el desarrollo productivo

Crespo fue sede del segundo encuentro sobre herramientas financieras para el desarrollo productivo

Ultimo Momento
Neuquen superó como local a Don Bosco

Neuquen superó como local a Don Bosco

El Gobierno descarta financiamiento extranjero para construir la base naval de Tierra del Fuego

El Gobierno descarta financiamiento extranjero para construir la base naval de Tierra del Fuego

Crespo fue sede del segundo encuentro sobre herramientas financieras para el desarrollo productivo

Crespo fue sede del segundo encuentro sobre herramientas financieras para el desarrollo productivo

La Federación Entrerriana de Hockey gritó campeón en Rosario

La Federación Entrerriana de Hockey gritó campeón en Rosario

Chile XV lo dio vuelta sobre la hora y se consagró campeón ante Argentina XV

Chile XV lo dio vuelta sobre la hora y se consagró campeón ante Argentina XV

Policiales
Policía rescató a dos adultos mayores durante un incendio en Paraná

Policía rescató a dos adultos mayores durante un incendio en Paraná

Urribarri, Báez y Aguilera ya están presos por corrupción: el megajuicio y los delitos

Urribarri, Báez y Aguilera ya están presos por corrupción: el megajuicio y los delitos

Concordia: investigan el uso de cocaína como pago a cosecheros

Concordia: investigan el uso de cocaína como pago a cosecheros

Homicidio de Bassi: un error ortográfico delator, la moto vendida por nada y un corte de pelo de urgencia

Homicidio de Bassi: un error ortográfico delator, la moto vendida por nada y un corte de pelo de urgencia

Concordia: el reclamo de una deuda habría derivado en el asesinato

Concordia: el reclamo de una deuda habría derivado en el asesinato

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Crespo fue sede del segundo encuentro sobre herramientas financieras para el desarrollo productivo

Crespo fue sede del segundo encuentro sobre herramientas financieras para el desarrollo productivo

El Peronismo de Federal lanzó el Frente de Unidad Justicialista

El Peronismo de Federal lanzó el Frente de Unidad Justicialista

La primavera se adelanta y las alergias ya empiezan a hacerse sentir en Entre Ríos

La primavera se adelanta y las alergias ya empiezan a hacerse sentir en Entre Ríos

Comedores escolares: el Procurador General respaldó sentencia que permite continuar con nuevo sistema de alimentación escolar

Comedores escolares: el Procurador General respaldó sentencia que permite continuar con nuevo sistema de alimentación escolar

La Paz recibirá a pescadores de todo el país en la Fiesta Provincial del Dorado Entrerriano

La Paz recibirá a pescadores de todo el país en la Fiesta Provincial del Dorado Entrerriano

Dejanos tu comentario