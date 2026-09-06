Neuquen superó como local a Don Bosco

Por la segunda fecha de la Zona 5 del Torneo Regional Amateur, Neuquen derrotó como local 2 a 0 a Don Bosco.

Primer triunfo para el Atlético Neuquen Club en el Torneo Regional Amateur 2026. Por la segunda fecha de la Zona 5 de la Región Litoral Sur, como local el Pingüino derrotó 2 a 0 a Don Bosco y es uno de los líderes del grupo.

El Salesiano tuvo dos chances inmejorables para ponerse en ventaja, pero el arquero Franco Lorenzón agigantó su figura para tapar los dos penales, a Mauricio Domínguez en el primer tiempo y a Nicolás Godoy en el complemento.

Chile XV lo dio vuelta sobre la hora y se consagró campeón ante Argentina XV

Esto fue aprovechado por el Pingüino, que se quedó con los tres puntos gracias a los goles de Luciano Díaz y Franco Deboli, ambos en la segunda mitad.

Vale recordar que el sábado, Atlético Paraná le ganó 1 a 0 como visitante a Belgrano.

De esta manera, las posiciones quedaron de la siguiente manera: Neuquen y Atlético Paraná 4 puntos, Don Bosco 3 y Belgrano. La tercera fecha tendrá los siguientes partidos: Atlético Paraná-Don Bosco y Belgrano-Neuquen.