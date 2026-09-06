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El rally de San Francisco dejó un podio para Entre Ríos

Nadia Cutro consiguió culminar tercera dentro de la clase RC MR de Rally Argentino, justo por delante de otro coprovinciano, Victorio Ballay. Leandro Bonnín debió abandonar.

6 de septiembre 2026 · 19:44hs
El rally de San Francisco dejó un podio para Entre Ríos: Nadia Cutro fue tercera.

El rally de San Francisco dejó un podio para Entre Ríos: Nadia Cutro fue tercera.

Agridulce. Esa es la sensación que deja el primer Rally de San Francisco en la historia como fecha por el campeonato argentino para los entrerrianos que estuvieron en carrera, compitiendo por sexta vez en la temporada. Nadia Cutro consiguió podio en su categoría, pero Leandro Bonnín tuvo que abandonar.

Después de un sábado que generaba buenas expectativas de cara al decisivo domingo, la realidad terminó siendo distinta al cabo de la carrera. Pues se vislumbraban posibles múltiples podios que al final no terminaron siendo tal.

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En primer término las altas expectativas estaban cimentadas por la gran primera etapa que había tenido Leandro Bonnín. Es que en su regreso al plano nacional tras meses de ausencia, el piloto oriundo de Concepción del Uruguay, al comando de su Citroën C3 Rally2 estuvo durante toda la jornada luchando en los puestos de vanguardia en el liderazgo de la prueba. Esa situación se acentuó aún más ayer cuando llegó a estar ubicado ¡segundo!, solo por detrás de Federico Villagra.

Sin embargo, a muy poco del final de la carrera se produjo el abandono del uruguayense que lo dejó sin posibilidad de logro alguno.

“Tuvimos un problema eléctrico cuando estábamos a 10 minutos de terminar. Una pena”, le explicó del inconveniente sufrido el propio Bonnín a Ovación.

De todas maneras, mejores noticias llegaron desde la clase RC MR. En este caso, el panorama se le fue abriendo a los pilotos entrerrianos, ya incluso desde el final del sábado. Pero en la etapa final de ayer todo fue aún mejor y se coronó con el podio de Nadia Cutro quien fue tercera. La piloto concordiense logró acceder al último escalón del estrado de honor, gracias a la regularidad durante toda la carrera a bordo de su Toyota Yaris Maxi Rally Turbo. A su vez, Victorio Ballay (Citroën DS3) quedó a un “pasito” nomás siendo cuarto, completando todo el kilometraje de carrera una vez más y arribando inmediatamente detrás de la Gurisa.

El rally de San Francisco dejó un podio para Entre Ríos

El rally de San Francisco dejó un podio para Entre Ríos: Nadia Cutro fue tercera.

El rally de San Francisco dejó un podio para Entre Ríos: Nadia Cutro fue tercera.

Por tanto, ese saldo entre un sabor de boca dulce con el trago amargo de lo ocurrido a Bonnín, es lo que deja la histórica cita en el llano cordobés, situación nunca antes vivida para el Rally Argentino.

Mientras tanto, y mencionando a la historia, eso mismo es lo que hizo -una vez más- el múltiple campeón Federico Coyote Villagra, quien se quedó con la victoria general en esta primera edición del Rally de San Francisco por el certamen nacional. El piloto cordobés venció con su Skoda Fabia Rally2, luego de dominar la carrera durante todo el fin de semana. Su escolta fue Miguel Baldoni (Skoda); tercero quedó Augusto D’Agostini (Skoda).

La próxima fecha para el Campeonato Argentino de Rally será la séptima de la temporada y se desarrollará en nuestra provincia. Se llevará a cabo del 2 al 4 de octubre, y se disputará en las localidades de Diamante y Valle María, pero con epicentro en la primera de las mencionadas.

Rally San Francisco Entre Ríos Nadia Cutro
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