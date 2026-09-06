El Peronismo de Federal lanzó el Frente de Unidad Justicialista

“Un espacio de encuentro y participación para quienes sienten que es momento de volver a trabajar juntos por la vida partidaria por la comunidad”, definieron

“Un espacio de encuentro y participación para quienes sienten que es momento de volver a trabajar juntos por la vida partidaria por la comunidad”, definieron

“Un espacio de encuentro y participación para quienes sienten que es momento de volver a trabajar juntos por la vida partidaria por la comunidad”, definieron

El viernes en la sede del PJ de Federal se llevó a cabo la presentación del nuevo espacio político que integran diversas agrupaciones, con el objetivo de “abrir una nueva etapa de reconstrucción basada en el respeto, el diálogo entre compañeros y compañeras y la construcción colectiva”.

El Frente de Unidad Justicialista constituye “un espacio de encuentro diario y participación para quienes sienten que es momento de volver a escucharnos y trabajar juntos por la vida partidaria por nuestra comunidad”.

La primavera se adelanta y las alergias ya empiezan a hacerse sentir en Entre Ríos

Las agrupaciones que lo integran son: Lealtad y Compromiso, La Pancho Ramírez, Construyendo raíces, Para volver a creer, Grupo Belgrano y el Consejo Departamental.

Entre los dirigentes, referentes y militantes que forman parte se encuentran los concejales Samanta Irurzun y Martín Olier, el ex edil Juan Pablo Marcone, Darío Verón, Patricia Padilla y Julián Ríos.

La convocatoria apunta a “abrir una nueva etapa de reconstrucción basada en el respeto, el diálogo entre compañeros y compañeras y la construcción colectiva, dando lugar a las distintas miradas y experiencia que forman parte de nuestro espacio”.

El Frente comenzó a gestarse en abril de 2025 con el objetivo de “unir al justicialismo de Federal para mirar hacia adelante y construir juntos”, bajo las premisas de “unidad de todos los sectores, entendiendo que la fortaleza está en encontrarnos y trabajar juntos; un gobierno de sectores, donde todos puedan sentirse representados y ser parte de un proyecto colectivo; y recuperar Federal y mantener el departamento para el justicialismo, con el compromiso de volver a poner en marcha un proyecto político que tenga como prioridad a nuestra comunidad y a nuestra gente”.