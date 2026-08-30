River sufrió en el cierre, pero venció de visita a Banfield en el debut de Ponzio

River Plate le ganó 3-2 al Taladro por la séptima fecha del cerrtamen, encuentro correspondiente a la Zona B. Buen partido del equipo Millonario.

River Plate venció 3-2 a Banfield en el estadio Florencio Sola, por la séptima fecha del Torneo Clausura, y volvió al triunfo tras la eliminación de la Copa Sudamericana. Sebastián Driussi, Thiago Almada, de penal, y Ángel Correa marcaron para el Millonario, mientras que Bruno Sepúlveda anotó los dos goles del Taladro.

El encuentro significó el debut oficial de Leonardo Ponzio como entrenador de River, que consiguió tres puntos importantes para acomodarse en la tabla. El equipo de Núñez tuvo un buen primer tiempo, llegó a sacar dos goles de ventaja y, aunque Banfield reaccionó en el complemento, logró sostener la victoria.

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"Que sigamos haciendo lo que hacíamos en los partidos anteriores que habíamos hecho con el Chacho, muchas cosas positivas. Los últimos dos partidos habían sido muy buenos del equipo. Que seamos nosotros, disfrutemos el lugar donde estamos y que ganemos el partido" - Ángel Correa.

El desahogo de Almada tras la victoria de River

"Creo arrancamos muy bien, en el segundo tiempo nos apagamos y llegaron los goles de ellos. Lo importante es que ganamos y pudimos sonar de a tres, era muy importante después de lo que pasó el miércoles. Remontar, tratar de ganar este partido, a nuestra familia y al grupo, que se lo merece mucho" - Thiago Almada.

Minuto a minuto

50 minutos ST: ¡Travesaño de River!

Tomás Galván recibió dentro del área y sacó un remate que se estrelló con el poste.

48 minutos ST: ¡Se salvó River!

Bruno Sepúlveda se encontró con la pelota en soledad dentro del área y definió para el 3-3, pero estaba en posición adelantada y su conversión no subió al marcador.

45 minutos ST: se jugan cinco más y buenas respuesta del Ruso Rodríguez

River intenta bajar el ritmo de partido ante un Banfield que no se rinde. Fausto Vera remató desde afuera del área y el arquero del Taladro logró despejar el balón.

42 minutos ST: modificaciones en River Plate

Lucas Martínez Quarta y Tobías Andrada se retiraron del campo para los ingreso de Lautaro Rivero y Mauro Arambarri.

38 MINUTOS ST: ¡GOLAZO DE BANFIELD!

Bruno Sepúlveda se hizo el espacio en la frontal del área y sacó un potente disparo para convertir el 3-2.

37 minutos ST: ¡River se perdió el cuarto!

El Ruso Rodríguez le negó el tanto a Lucas Beltrán con una buena atajada y Ángel Correa desperdició la chance de volver a convertir en el rebote.

35 minutos ST: River maneja los tiempos del encuentro

Ante un Banfield que intenta acortar la distancia en el resultado, el Millonario impone las condiciones con la posesión de la pelota. Francisco Ortega ingresó en lugar de Marcos Acuña.

34 minutos ST: última modificación en Banfield

Federico Anselmo entró por Alexander Machado.

30 minutos ST: nuevos cambios en Banfield

Favio Álvarez y David Zalazar reemplazaron a Tomás Adoryan e Ignacio Pais.

28 minutos ST: buena respuesta de Beltrán

Nicolás Meriano ganó de cabeza tras un tiro de esquina y el arquero de River logró atrapar la pelota sin grandes dificultades.

24 MINUTOS ST: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Ángel Correa se repuso de un resbalón dentro del área y remató de forma rasante para colocar el 3-1 en el resultado.

23 minutos ST: modificaciones en River

Lucas Beltrán y Giovanni González ingresaron en lugar de Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel.

20 minutos ST: primer amonestado en el partido

Bruno Sepúlveda le pegó una fuerte patada a Marcos Acuña y el árbitro le mostró amarilla al goleador de Banfield.

18 MINUTOS ST: ¡GOL DE BANFIELD!

Luego de una notable atajada de Santiago Beltrán, Bruno Sepúlveda empujó la pelota debajo del arco para descontar el resultado y poner el 2-1.

15 minutos ST: lento trámite en el complemento

Banfield dio un paso hacia adelante e intenta generar asociaciones de juego con sus mediocampistas. River busca controlar el juego con la posesión de la pelota. Predominan las imprecisiones.

11 minutos ST: primeras modificaciones en Banfield

Federico Medina y Matías Hernández se marcharon para los ingresos de Lisandro Piñero y Bruno Sepúlveda.

8 minutos ST: River maneja el ritmo del partido

El equipo de Leo Ponzio controla el desarrollo del encuentro con la posesión de la pelota. Banfield intenta reaccionar con una presión alta.

1 minuto ST: ¡Se lo perdió Banfield!

Ignacio Pais capturó un rebote en el punto de penal y sacó un remate que se fue rozando el poste.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

River Plate se impone por 2-0 sobre Banfield con goles de Sebastián Driussi y Thiago Almada. Ninguno de los equipos realizó modificaciones.

40 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!

La segunda fue la vencida para Thiago Almada. El volante cambió el palo, el Ruso Rodríguez volvió a adivinar, pero la pelota se metió dentro de los tres palos para el 2-0.

38 MINUTOS: ¡SE REPITE EL PENAL!

Leandro Rey Hilfer recibió el llamado del VAR y cobró invasión dentro del área en el momento en el que Almada pateó.

37 MINUTOS: ¡ATAJÓ EL ARQUERO!

El Ruso Rodríguez adivinó la dirección del remate de Thiago Almada y mantiene el 1-0 en el resultado.

31 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Ángel Correa realizó un pase exquisito de cucharita por encima de la defensa para que Sebastián Driussi defina de primera y estampe el 1-0.

30 minutos: River impone las condiciones y Banfield golpea con ataques directos

El equipo de Leo Ponzio domina en el desarrollo a partir de la tenencia de la pelota. El Taladro busca exprimir sus oportundiades.

23 minutos: ¡Se lo perdió Driussi!

El delantero de River quedó mano a mano y, cuando intentó definir por arriba del arquero, el Ruso Rodríguez logró sacarle el tiro.

21 minutos: ¡Palo de River Plate!

En una nueva combinación importante en la ofensiva, Thiago Almada sacó un disparo que pegó en el poste del arco de Banfield.

19 minutos: River domina el juego y generó otra aproximación importante

El Millonario impone las condiciones en el lapso del partido y, tras una gran combinación con Marcos Acuña, Ángel Correa tuvo la chance de abrir el marcador.

16 minutos: ¡Tapadón del Ruso Rodríguez!

Thiago Almada sacó un remate rasante desde la medialuna del área y el arquero de Banfield logró despejar la pelota.

9 minutos: primeras aproximaciones de Banfield

El Taladro busca exprimir el juego por las bandas y lanzar centros sobre el área de River. Predominan los ataques directos en el equipo de Pedro Troglio. El Millonario regaló la pelota en la salida en varias oportunidades.

5 minutos: River intenta monopolizar la posesión de la pelota

El Millonario intenta imponer las condiciones en el partido. Uno de los pocos cambios visibles en el armado de Ponzio radica en la ubicación de Thiago Almada, que está más centrado y cerca de Ángel Correa y Sebastián Driussi en el ataque.

2 minutos: ¡Avisó Thiago Almada!

El volante de River Plate ejecutó un tiro libre de largada distancia con un remate que se fue cerca del palo.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Banfield y River Plate se enfrentan en el Estadio Florencio Sola por la fecha 7 del Torneo Clausura. Leandro Rey Hilfer es el árbitro principal del encuentro que cuenta con hinchas visitantes.

Formación de Banfield

Titulares

(50) Diego Rodríguez

(24) Santiago López García

(37) Renzo Malanca

(6) Nicolás Meriano

(27) Ignacio Abraham

(18) Federico Medina

(13) Brandon Oviedo

(35) Ignacio Pais

(20) Tomás Adoryan

(22) Alexander Machado

(28) Matías Hernández

Suplentes

(25) Gino Santilli

(4) Juan Luis Alfaro

(34) Santiago Daniele

(19) Lautaro Cano

(5) Santiago Esquivel

(10) Lautaro Gómez

(7) Lisandro Piñero

(11) Favio Álvarez

(40) David Zalazar

(9) Bruno Sepúlveda

(30) Federico Anselmo

Entrenador: Pedro Troglio

Formación de River Plate

Titulares

(41) Santiago Beltrán

(29) Gonzalo Montiel

(28) Lucas Martínez Quarta

(30) Nicolás Otamendi

(21) Marcos Acuña

(15) Fausto Vera

(50) Tobías Andrada

(10) Ángel Correa

(23) Thiago Almada

(26) Tomás Galván

(9) Sebastián Driussi

Suplentes

(33) Ezequiel Centurión

(3) Francisco Ortega

(20) Giovanni González

(13) Lautaro Rivero

(24) Juan Cruz Meza

(44) Lucas Silva

(8) Mauro Arambarri

(25) Lautaro Pereyra

(18) Lucas Beltrán

(19) Rafael Santos Borré

(35) Joaquín Freitas

Entrenador: Leonardo Ponzio