Crespo fue sede del segundo encuentro sobre herramientas financieras para el desarrollo productivo

Reunió a representantes del sector público y privado para acercar a empresas y pymes alternativas de financiamiento y herramientas para sus proyectos.

En el marco de la celebración del Día de la Industria, tuvo lugar una jornada que reunió a representantes del sector público y privado para acercar a empresas y pymes alternativas de financiamiento, garantías y herramientas para acompañar sus proyectos de inversión y crecimiento.

La secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor de Entre Ríos, Noelia Zapata, formó parte de la presentación del 2do Encuentro sobre Información Financiera para el Desarrollo Productivo, junto a la municipalidad y el parque iondustrial de Crespo.

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La actividad tuvo como objetivo acercar al entramado productivo entrerriano información concreta sobre las distintas herramientas disponibles para financiar inversiones, administrar liquidez y acompañar el crecimiento de las empresas. Durante la jornada, desde el gobierno provincial se presentaron herramientas como la Ventanilla Única; y las líneas de crédito del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Fondo de Garantías de Entre Ríos (Fogaer).

Asimismo, se abordaron alternativas vinculadas al mercado de capitales, a cargo de Alfredo Calabrese, representante de Integrar S.A.; quien expuso sobre alternativas de financiamiento y administración de liquidez para pymes.

A su vez, representantes del Banco Entre Ríos y BICE dieron a conocer distintas líneas de financiamiento bancario destinadas al sector productivo. Se presentaron también herramientas vinculadas al sistema de garantías, con la participación de la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (Casfog).

Acceso a información

La jornada permitió generar un espacio de intercambio entre empresas, especialistas, entidades financieras y organismos públicos, facilitando el acceso a información sobre instrumentos que pueden contribuir al desarrollo de nuevos proyectos y al fortalecimiento de las empresas entrerrianas.

Desde el gobierno destacaron que "la realización del encuentro en el marco del Día de la Industria reafirma la importancia de continuar generando instancias de articulación entre el Estado, el sistema financiero y el sector privado, acercando herramientas que permitan fortalecer la producción, promover nuevas inversiones y acompañar el crecimiento del entramado productivo de Entre Ríos".