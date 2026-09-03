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Racing se reforzó con un delantero del ascenso

La Academia adquirió la mitad del pase del atacante Leandro Córdoba, de 21 años, que llega proveniente de Racing de Córdoba.

3 de septiembre 2026 · 17:16hs
Leandro Córdoba es nuevo jugador de Racing.

Leandro Córdoba es nuevo jugador de Racing.

Racing acordó la incorporación de un nuevo refuerzo en ataque, con la llegada del delantero Leandro Córdoba, desde Racing de Córdoba. La Academia abonará 650 mil dólares para quedarse con la mitad del pase del atacante de 21 años, además de contar con una opción para adquirir un 30% más, en caso de cumplir objetivos.

Su arribo se da a partir de la salida del delantero Santiago Solari, relegado en la consideración del entrenador Juan Pablo Vojvoda, quien arregló un préstamo para pasar a Newell's.

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Así, con una revisión médica ya superada y un contrato hasta 2030 encima de la mesa, Racing acordó pagar 650 mil dólares por el 50% de los derechos económicos del futbolista y mantiene una opción de 500 mil dólares por otro 30%, en caso de que el delantero dispute 15 partidos.

La Academia jugará su próximo partido el domingo, desde las 21.30, cuando reciba a Atlético Tucumán, y se espera que Córdoba ya esté en condiciones para firmar planilla y ser parte de la convocatoria.

La llegada Leandro Córdoba a Avellaneda

En un inicio de semestre complejo, que puso a su entrenador en jaque rápidamente, Racing confió en el scouting y se llevó a uno de los jugadores jóvenes más prometedores de la Primera Nacional.

El atacante de 21 años se ha desempeñado en los tres puestos de ataque en el conjunto cordobés, aunque en lo que va del año fue utilizado en mayor cantidad de ocasiones como acompañante del punta en el centro del ataque y extremo por el costado derecho.

Con 1,72 metros de estatura, el futbolista que había llegado al conjunto de camiseta celeste y blanca a principios de año tuvo grandes partidos en los que iniciaba como una gran campaña del conjunto en el que también se desempeñaba el delantero Ricardo Centurión, con cinco goles y tres asistencias en sus primeros 13 partidos, aunque sus números fueron perdiendo peso con el correr de las fechas.

Además de haber demostrado capacidad goleadora y para asociarse con sus compañeros ofensivos, el futbolista que llegó desde Sociedad Sportiva Devoto e hizo inferiores en Sportivo Belgrano de San Francisco también había deslumbrado a partir de la gambeta en el inicio de la temporada.

Racing Leandro Córdoba Racing de Córdoba Fútbol
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