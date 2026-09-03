Mauricio Colello valoró la relocalización del proyecto en Uruguay y destacó las gestiones diplomáticas encabezadas por Rogelio Frigerio.

Mauricio Colello destacó el diálogo de Frigerio para evitar la planta de hidrógeno frente a Colón.

El Gobierno de Entre Ríos celebró la decisión de relocalizar en Uruguay el proyecto de una planta de hidrógeno que originalmente estaba previsto frente a la ciudad de Colón. Desde la administración provincial consideraron que la medida permitirá preservar el perfil turístico de una de las principales ciudades de la provincia.

El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó las gestiones realizadas por el gobernador Rogelio Frigerio para evitar que la iniciativa se concretara en la ubicación prevista inicialmente y remarcó que la provincia optó desde el comienzo por el diálogo y la vía diplomática.

Una estrategia basada en el diálogo

“Frigerio siempre estuvo convencido de que el camino era el diálogo y la diplomacia”, afirmó Colello durante una conferencia de prensa, al referirse al resultado de las gestiones desarrolladas ante las autoridades uruguayas.

El funcionario señaló que el gobernador “encabezó personalmente las conversaciones para evitar que esto suceda” y sostuvo que desde el inicio existía la convicción de que una estrategia basada en el diálogo podía generar resultados favorables.

“Siempre tuvimos la confianza y la convicción de que eso iba a traer buenos resultados”, expresó.

Colello también destacó el rol de Frigerio en las negociaciones y consideró que “el tiempo, el trabajo y la diplomacia que llevó el gobernador de forma personal trajeron resultados positivos”.

El impacto sobre el perfil turístico de Colón

El secretario General sostuvo que la provincia había advertido desde el comienzo sobre las consecuencias que podía generar la instalación de la planta en el lugar originalmente proyectado.

“Desde el día número uno sabíamos la importancia que tenía para la ciudad de Colón, una ciudad esencialmente turística, uno de los destinos más apreciados de la provincia para los turistas que nos visitan”, señaló.

En ese sentido, remarcó que la radicación de la planta en ese sector podía generar un impacto negativo sobre la actividad turística y sobre el perfil de la ciudad.

“Sabíamos perfectamente el impacto negativo que iba a tener la instalación de la planta en donde se había pensado originalmente”, afirmó.

“Logramos lo que queríamos”

Tras conocerse la decisión de avanzar con la relocalización del proyecto en Uruguay, Colello sostuvo que el resultado responde al objetivo planteado por la provincia desde el comienzo de las gestiones.

“Logramos lo que queríamos todos los entrerrianos y, en particular, los vecinos de Colón, que era evitar que la planta se instale donde se iba a instalar, con todos los efectos negativos que iba a traer para la ciudad”, concluyó.