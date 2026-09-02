La Federación Entrerriana de Hockey participa del Campeonato Argentino de Selecciones Sub 16 Los equipos de Damas y Caballeros de la Federación Entrerriana de Hockey competirán entre el jueves y el domingo, en Monte Hermoso y Rosario, respectivamente. 2 de septiembre 2026 · 21:37hs

Gentileza hockeyamill La delegación del equipo femenino de la Federación Entrerriana de Hockey.

Los equipos de la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) competirán del Campeonato Argentino de Selecciones Sub 16, que se disputarán desde este jueves y se extenderán hasta el domingo. Tanto las Damas como los Caballeros participarán de la categoría B, buscando el ascenso.

La competencia femenina será en Monte Hermoso. El equipo Panzaverde estará en la Zona B, junto con Bahía Blanca, Misiones y La Pampa. Debutará este jueves, a las 14, ante La Pampa; mientras que el viernes, a las 10.40, jugará con Bahía Blanca, mientras que ese día, desde las 19.10, se medirá con Misiones para cerrar su participación en la Primera Fase.

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Mientras que el certamen masculino será en Rosario. La FEH participará en la Zona B con Mar del Plata, Chile y La Pampa. Comenzará el jueves, a las 9, contra Mar del Plata; mientras que el viernes, desde las 10.10, se enfrentará con Chile y culminará la Fase Inicial desde las 19.20 con La Pampa.