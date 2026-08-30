Racing cayó ante Independiente Rivadavia en Mendoza y se hunde en el grupo B

Independiente Rivadavia dio vuelta el partido que arrancó en su contra y venció 3-1 a Racing Club en el estadio Bautista Gargantini de Mendoza, en la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. Con los goles de Gonzalo Ríos, Fabrizio Sartori y Álex Arce, la Lepra mendocina trepó a la cima de la tabla anual con 45 unidades y extendió la mala racha de la Academia a seis partidos sin ganar en el certamen.

El encuentro tuvo acción desde los primeros minutos. A los 2′, el árbitro Álvaro Carranza sancionó un penal a favor del local tras una sujeción de Mateo Martínez sobre Leonel Bucca dentro del área, convalidada por el VAR. Arce, capitán del equipo dirigido por Alfredo Berti , tomó la pelota y ejecutó el disparo, pero el arquero Facundo Cambeses respondió con una gran atajada para mantener el 0-0. Una particularidad rodeó la jugada: el defensor Gonzalo Escudero invadió el área al momento del remate, infracción que ni el árbitro ni el VAR advirtieron, por lo que la acción no se repitió.

Racing aprovechó el aire que le dio la atajada de su arquero y se puso en ventaja a los 20′. Matko Miljevic acomodó la pelota fuera del área y ejecutó un remate seco y bajo que se coló pegado al poste derecho del arco de Nicolás Bolcato, sin que el portero local pudiera hacer nada. El gol del mediocampista visitante puso en ventaja al equipo de Juan Pablo Vojvoda y obligó a Independiente Rivadavia a salir con más urgencia.

La Lepra respondió y encontró el empate antes del descanso. A los 39′, Ríos aprovechó un rebote dentro del área chica y remató con potencia para decretar el 1-1. El gol llegó después de una secuencia de presión local que incluyó varias intervenciones de Cambeses, quien se convirtió en la figura del primer tiempo para la visita. Racing reaccionó rápido: Adrián Martínez conectó un cabezazo a quemarropa que Bolcato desvió, y Miljevic estrelló el travesaño con un disparo desde afuera, pero el marcador no se movió hasta el entretiempo.

El segundo tiempo fue de Independiente Rivadavia. Berti movió el banco y Sartori, recién ingresado al campo, convirtió el gol de la ventaja a los 25′ del complemento al conectar un rebote tras un córner que Cambeses no pudo retener. Con 2-1 en el marcador, Racing quedó obligado a buscar el empate y dejó espacios que el local supo explotar. A los 47′, en una contra, Arce se fue mano a mano con el arquero visitante: Cambeses contuvo el primer disparo, pero en el rebote el delantero paraguayo no perdonó y selló el 3-1 definitivo.

Independiente Rivadavia llegó a 11 puntos en la Zona B y a 45 en la tabla anual, posición que lo coloca como líder del clasificador general. El equipo mendocino también avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina tras vencer a Aldosivi, donde enfrentará a Atlético Tucumán.

Racing, en cambio, acumula apenas 5 unidades en la Zona B y se ubica en el anteúltimo lugar del grupo, a 5 puntos de los puestos de clasificación a los octavos de final. La próxima jornada pondrá a Independiente Rivadavia ante River Plate en Núñez, el domingo 6 de septiembre a las 19:15, mientras que Racing recibirá a Atlético Tucumán el mismo día a las 21.30.