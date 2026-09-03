Liga Argentina: Los elencos entrerrianos conocen a sus rivales

Central Entrerriano de Gualeguaychú, La Unión de Colón y Rocamora integrarán la Conferencia Sur. La Liga Argentina contará con siete nuevo participantes.

La temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Basquet ya conoce a sus protagonistas para la próxima temporada. Serán 34 elencos divididos en dos conferencias y con idéntico formato a la pasada campaña.

El certamen contará con siete nuevo participantes. Bartolomé Mitre y River Plate se suman tras haber logrado el ascenso en la Liga Federal. Barrio Jardín ocupará la plaza de Estudiantes de Tucumán, Riachuelo de La Rioja hará lo propio con el lugar de Fusión Riojana. Unión de Santa Fe, que baja desde La Liga Nacional, cubrirá la vacante de Rivadavia Básquet.

El Ceibo de San Francisco, semifinalista de La Liga Federal conformó una alianza deportiva con Colón de Santa Fe y Regatas de San Nicolás adquirió la plaza de Echagüe.

Los rivales de Central Entrerriano, Rocamora y La Unión

La Unión de Colón, Tomás de Rocamora y Central Entrerriano de Gualeguaychú integrarán la Conferencia Sur. Los representantes entrerrianos competirá en la fase regular junto a Centenario de Venado Tuerto, Ciclista Juninense, Deportivo Norte de Armstrong, Gimnasia La Plata, Pergamino Basquet, Pico FC, Provincial de Rosario, Quilmes de Mar del Plata, Racing, River, Regatas de San Nicolás, Unión de Mar del Plata y Villa Mitre de Bahía Blanca.

La Conferencia Norte reunirá a Amancay de La Rioja, Barrio Jardín de Tucumán, Barrio Parque, Bartolomé Mitre de Posadas, Bochas Sport de Colonia Caroya, Comunicaciones de Mercedes, El Ceibo de San Francisco, Hindú Club de Córdoba, Independiente BBC de Santiago del Estero, Jujuy Básquet, Riachuelo de La Rioja, Salta Basket, San Isidro de San Francisco, Santa Paula de Gálvez, Sportivo Suardi y Unión de Santa Fe.