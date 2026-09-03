Milagros Segovia: "Ahora que vuelvo nada me va a frenar"

Cuando estaba iniciando su carrera como boxeadora profesional, etapa en la que llevaba dos peleas que realizó a finales de 2021, la paranaense Milagros Segovia debió interrumpir su carrera deportiva por una razón impostergable: quedó embarazada y debió ponerle una pausa a sus entrenamientos.

Luego de ser mamá, debió dividir su tiempo entre el cuidado de su hijo y sus compromisos laborales, por lo que no podía abocarse de lleno al gimnasio para proyectar un regreso al ring.

Pero a principios de año se puso como objetivo volver a calzarse los guantes y empezó a entrenar fuertemente de la mano de Exequiel Luciani, el entrenador desde sus inicios en el deporte aficionado.

A menos de 10 días de cumplir 26 años (el sábado 12), se encuentra ultimando su preparación para volver al cuadrilátero el viernes 18, en el estadio Moisés Flesler del Centro Juventud Sionista, donde se enfrentará a cuatro rounds con la cordobesa Maira Loyola.

En medio de sus prácticas en la Escuela Municipal de Box que funciona martes y jueves en el Centro Deportivo Municipal Raúl Ricardo Alfonsín –lunes, miércoles y viernes los entrenamientos son el gimnasio del Club Ministerio–, Mili habló con UNO.

Gerónimo Flores/UNO

Milagros Segovia y su regreso al ring

“Nunca tuve la idea de dejar definitivamente el boxeo. Cuando quedé embarazada tuve que pausar mi carrera, pero siempre pensando en volver. Después de tenerlo, empecé a trabajar bastante, con horarios rotativos y no podía entrenarme bien, ya que no descansaba como debía y eso afectaba mi rendimiento. Entrenaba cuando podía, pero no como para prepararme para pelear”, explicó.

Luego, continuó: “Cada vez que iba a un festival sentía que podía estar yo en el ring. Y en enero lo llamé a Exe y nos propusimos volver. Al principio me costó bastante entrar ritmo, pero ahora estoy bien y hasta me animo a decir que me siento más fuerte que antes. Estoy contenta y conforme con todo el trabajo que realicé, y de acá a la pelea entrenaré más tranqui, para soltar el cuerpo. Con el peso estoy bien, apenas unos 800 gramos arriba de la categoría (NdeR: la pelea será en peso Mosca, cuyo límite es 50,802 kilos), por lo que no tendré problemas en el pesaje. Siento como que no pasaron cuatro años de inactividad, ahora que vuelvo nada me va a frenar”.

Gerónimo Flores/UNO

Segovia también analizó a su rival, que pese a que tiene un récord negativo (10 peleas perdidas y una empatada) cuenta con mucha más experiencia y rodaje, ya que en 2026 lleva seis combates.

“La conozco porque como amateurs compartimos un Campeonato Nacional –contó–, cuando yo salí campeona en 2018. Le gusta contragolpear, mientras que mi estilo fue siempre tomar la iniciativa boxeando desde afuera, con golpes firmes”.

Además, la boxeadora dejó en claro cuáles son sus objetivos: “Quiero retomar mi carrera profesional y, tal como lo hice cuando era amateur, dar el ciento por ciento de mí. No quiero quedarme solamente con dos peleas ganadas, sino que quiero sumar victorias y títulos. Sueño con llegar a lo más alto posible, que es ser campeona del mundo”.

Ayrton Segovia, otro boxeador de la familia

Milagros es sobrina de otro pugilista profesional, Ayrton Segovia, quien lleva adelante su preparación en el gimnasio del Club Atlético Colón de Santa Fe.

Ayrton Segovia está ante la pelea más importante de su carrera y no quiere desaprovecharla. La velada podrá verse por Combate Space. Archivo UNO

“Más allá que tenemos una buena relación, hace bastante que no hablamos porque cada cual está enfocado en sus cosas. Nos iniciamos en el boxeo juntos, cuando el gimnasio funcionaba en el Club Palma Juniors y, después, cuando él se fue a Santa Fe ya no nos veíamos tan seguido. Pero después de la pausa no voy a dejar que sea el único boxeador profesional en la familia”, cerró entre risas.

La felicidad de su entrenador

Luciani no ocultó su felicidad por el regreso de su pupila: “nos costó bastante su vuelta, por lo que esto significa una alegría inmensa y un gran desafío. La noto muy bien, volviendo a su ritmo y mejorando mucho. Está bien físicamente y sana, por lo que no tuvimos problemas para que nos renueven su licencia. Estamos muy agradecidos con Cloroformo López, que confió en nosotros para formar parte de la cartelera en esta velada tan importante que está organizando. También estamos agradecidos con el Club Ministerio y con la subsecretaría de Deportes que encabeza Juan Arbitelli, por su constante apoyo”.

Están a la venta las entradas para la velada en Sionista

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Las entradas anticipadas para el festival del viernes 18 de septiembre ya están disponibles en el Centro Juventud Sionista y en el Club Atlético Talleres. Las populares tienen un valor de 20.000 pesos, las plateas cuestan 25.000 pesos, mientras que el sector ring side tendrá un precio de 35.000 pesos. El espectáculo contará con ocho peleas, cinco de carácter amateur y las otras tres profesionales.