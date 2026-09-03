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ChatGPT sufrió una caída global y miles de usuarios reportaron fallas durante este jueves

El ChatGPT registró errores, pantallas en blanco y problemas para responder pedidos. La interrupción afectó a usuarios de distintos países.

3 de septiembre 2026 · 17:05hs
ChatGPT sufrió una caída global y miles de usuarios reportaron fallas durante este jueves.

Vanesa Erbes/ UNO

ChatGPT sufrió una caída global y miles de usuarios reportaron fallas durante este jueves.

Miles de usuarios reportaron durante este jueves inconvenientes para utilizar ChatGPT, el chatbot de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI. El servicio presentó mensajes de error, pantallas en blanco y dificultades para procesar las solicitudes, lo que interrumpió las actividades de personas que utilizan la herramienta a diario.

Los problemas comenzaron durante las primeras horas de la jornada y se registraron en distintos puntos del mundo. Los sitios especializados en monitorear el funcionamiento de servicios digitales mostraron un marcado incremento de los reportes, en una señal de que la interrupción alcanzó tanto a la versión web como a la aplicación móvil.

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Los usuarios reportaron errores y problemas de acceso

Las fallas generaron dificultades para iniciar conversaciones, enviar consultas y obtener respuestas del sistema. En algunos casos, los usuarios se encontraron con pantallas en blanco o mensajes que indicaban que el servicio no podía procesar las solicitudes.

La interrupción rápidamente tuvo repercusión en las redes sociales. En X, anteriormente conocida como Twitter, comenzaron a multiplicarse los mensajes de usuarios que informaban sobre los inconvenientes, junto con memes y capturas de las pantallas de error.

Los términos relacionados con la caída de ChatGPT también ganaron visibilidad y se convirtieron en tendencia en distintos lugares durante la jornada.

OpenAI trabaja para determinar el origen

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, los equipos técnicos de OpenAI se encontraban trabajando para determinar el origen de las dificultades y restablecer el funcionamiento normal del servicio.

Hasta el momento, no se había informado una estimación precisa sobre el tiempo que demandaría solucionar completamente los inconvenientes registrados en la infraestructura.

La compañía cuenta con mecanismos públicos para informar sobre el estado de sus servicios y eventuales interrupciones.

La dependencia de la inteligencia artificial

La nueva interrupción vuelve a poner en discusión el nivel de dependencia que profesionales, empresas, estudiantes y usuarios particulares desarrollaron respecto de las herramientas de inteligencia artificial generativa.

ChatGPT se incorporó en los últimos años a numerosas actividades cotidianas, desde tareas educativas y laborales hasta generación y edición de contenidos, programación, análisis de información y asistencia en diferentes procesos.

Por ese motivo, una interrupción de varias horas puede tener un impacto que excede el simple inconveniente de no poder acceder a un chatbot y afectar tareas que dependen de su disponibilidad permanente.

ChatGPT usuarios Inteligencia artificial
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