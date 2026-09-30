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Primera Nacional: Patronato Irá por otro capítulo dorado en Villa Maipú

Patronato visitará el domingo a Chacarita por la 32° fecha de la Primera Nacional. En dicho escenario edificó dos triunfos históricos.

Matías Larraule

Por Matías Larraule

30 de septiembre 2026 · 10:44hs
Chacarita - Patronato se jugará a puertas cerradas.

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La Primera Nacional ingresó en su etapa de definiciones. La fase regular transita su sprint final y apenas restan cinco capítulos para determinar quienes disputarán la final que coronará al campeón, qué equipos buscarán el segundo boleto a Primera División a través del Reducido y cuáles deberán ceder su plaza en la categoría.

En este contexto, Patronato protagonizará el próximo domingo uno de los encuentros destacados de la 32ª fecha. El Rojinegro visitará desde las 15.30 a Chacarita en el estadio que el Funebrero posee en Villa Maipú, partido de San Martín. El encuentro se disputará a puertas cerradas debido a la sanción impuesta por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), como consecuencia del enfrentamiento entre dos facciones de la barra del Tricolor luego del clásico ante Atlanta, disputado el pasado 5 de septiembre.

Pablo Dóvalo, en uno de sus visitas al estadio Grella. 

¿Último contacto de Patronato con Páblo Dóvalo?

¿como sigue el camino de patronato en la primera nacional?

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Chacarita es rival directo de Patronato en la pelea por la permanencia en la Primera Nacional.

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La del domingo será la quinta presentación del conjunto de barrio Villa Sarmiento en la casa de Chacarita. Hasta el momento, el saldo de Patronato en ese escenario es favorable: celebró dos victorias, empató un partido y perdió el restante. Aquellos triunfos construidos en Villa Maipú, además, quedaron inscriptos en la historia de la centenaria institución.

El historial de Patronato en Villa Maipú

Entre 1967 y 1985, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) organizó los Torneos Nacionales. La competencia reunió a los equipos directamente afiliados con los representantes del interior del país, quienes al término del certamen regresaban a disputar sus respectivas ligas de origen. Patronato se convirtió en el primer equipo entrerriano en inscribir su nombre en la elite del fútbol argentino al obtener una de las plazas que ofreció el Torneo Regional 1978, clasificatorio para el Nacional de ese año.

En su primera experiencia en el círculo superior, el Rojinegro integró la Zona B, donde compartió grupo con Unión de Santa Fe, Chacarita, Boca Juniors, Gimnasia de Mendoza, Huracán, Atlético Tucumán y Platense.

El 22 de noviembre de aquel año, Patronato visitó a Chacarita por la sexta fecha del certamen. El elenco entrerriano se impuso 4 a 3, celebrando así su primer triunfo en el máximo nivel del fútbol argentino. Rubén González, en dos oportunidades, Juan Corona y Luis Brunengo fueron los autores de aquella histórica conquista.

El Rojinegro retornó a Villa Maipú 33 años después. El 21 de mayo de 2011 visitó al Funebrero, esta vez por la 34ª fecha de la Primera B Nacional, torneo que actualmente se denomina Primera Nacional. La victoria volvió a quedar en manos entrerrianas: Patronato se impuso por 3 a 1.

Nota relacionada: Salió campeón con Boca, jugó en Patronato y atiende un almacén en un pueblo de 150 habitantes

La historia había comenzado adversa para el Santo. Chacarita golpeó a los 24 minutos por intermedio de Diego Jaime, quien capitalizó un rebote otorgado por Sebastián Blázquez para poner en ventaja al anfitrión. El Rojinegro encontró la igualdad a los 40’, cuando Matías Zaldivia, en su intento por despejar el peligro, envió el balón al fondo de su propio arco. Apenas 60 segundos después, la visita pasó al frente con un cabezazo de Walter Andrade.

En el complemento, el equipo dirigido por Marcelo Fuentes —quien había iniciado aquella temporada en el banco de suplentes del Tricolor— sentenció la victoria con el tanto convertido por Leonardo Roda. Con ese triunfo, el segundo de Patronato en la casa del Funebrero, el equipo entrerriano alcanzó el objetivo de sumar 50 puntos cuando todavía restaban cuatro fechas para el cierre del certamen.

Patronato disputó luego dos encuentros más en el escenario de Villa Maipú. El 30 de mayo de 2015 resignó sus primeras unidades en la casa del Tricolor al igualar 1 a 1 por la 17ª fecha. Rodrigo Aliendro había adelantado al anfitrión, mientras que Matías Garrido estableció la igualdad para el elenco entrerriano, que meses después se despidió de la categoría tras conseguir el ascenso a Primera División.

Nueve años después, Patronato volvió a visitar a Chacarita. El 28 de septiembre de 2024, el elenco bonaerense consiguió su único triunfo como local ante el Santo al imponerse por 1 a 0.

Una batalla por la permanencia en la Primera Nacional

Patronato regresará el domingo a un escenario donde escribió capítulos importantes de su historia. Esta vez disputará allí un encuentro clave en su pelea por la permanencia. El Santo iniciará el juego cuatro puntos por encima del Funebrero, que actualmente ocupa una de las posiciones de descenso. Un triunfo le permitirá al Rojinegro ampliar esa diferencia a siete unidades cuando quedarán apenas 12 puntos.

Primera Nacional Patronato Chacarita
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