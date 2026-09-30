Vaticano: declaron culpable de abusos al sacerdote Carlos Miguel Buela

El Tribunal Especial de Primera Instancia y el Tribunal de Apelación del Vaticano alcanzó la "certeza moral" de la culpabilidad del sacerdote argentino Miguel Carlos Buela por actos relacionados con abusos sexuales, "un delito contra el sexto mandamiento, cometido con violencia contra varias personas".

Esta noticia fue anunciada en un comunicado firmado por sor Simona Brambilla, Prefecta del Dicasterio para la Vida Consagrada, y los dos delegados papales que acompañan al Instituto de la Familia del Verbo Encarnado desde 2025.

El sacerdote argentino, quien falleció en Génova en 2023, fue fundador del Instituto del Verbo Encarnado (IVE) y de las Siervas del Señor y de la Virgen de Matará (SSVM), en Mendoza. Sus delitos infringen el canon 1395 § 2 del Código de Derecho Canónico, relativo a los delitos contra la moral sexual.

Certeza moral

Tanto el Tribunal Penal Especial de Primera Instancia como el Tribunal de Apelación han alcanzado la «certeza moral» de la responsabilidad del sacerdote. La decisión se anunció en un comunicado firmado por Sor Simona Brambilla, prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, y por monseñor José Antonio Satué Huerto, obispo de Málaga, y la hermana Clara Echarte.

Estos son los dos delegados papales designados para este cargo en enero de 2025 para acompañar a los dos institutos «jóvenes» —monseñor Satué para la rama masculina y sor Echarte para la rama femenina— de la congregación religiosa fundada en Argentina en la década de 1980 por el propio padre Buela. Los dos institutos, ambos de derecho diocesano, fueron fundados en la Diócesis de San Rafael (Argentina) y tienen su sede en la Diócesis de Velletri-Segni (Italia). Con el paso de los años, se han extendido a más de 25 países en cinco continentes.

Decisión comunicada a los superiores

La confirmación de la responsabilidad penal del clérigo, uno de los sacerdotes más conocidos de Latinoamérica, acusado de abuso sexual por cerca de veinte seminaristas desde la década de 2000, representa la culminación de un juicio en dos niveles dentro de la Iglesia. Los dos delegados papales comunicaron oficialmente esto a los superiores provinciales de ambos Institutos durante una reunión celebrada en Roma el 14 de septiembre, a la que también asistieron algunos dirigentes del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada.

Justicia, transparencia, renovación

Un acto de justicia hacia las víctimas, pero también un acto de transparencia y un impulso a la reforma y la renovación. El comunicado publicado hoy afirma que «esta aclaración tiene por objeto contribuir al restablecimiento de la verdad, como un acto de justicia hacia quienes han sufrido daños a causa de la conducta del padre Carlos Miguel Buela, así como a la necesaria información de los miembros de ambos Institutos y al proceso de reinterpretación del carisma y revisión, renovación y purificación de la espiritualidad, la formación y el apostolado propios de cada Instituto, distinguiendo entre el don del Espíritu concedido para la edificación de la Iglesia y las limitaciones o la conducta personal del Fundador».

Desde su fundación, la Santa Sede había seguido de cerca los asuntos de ambos Institutos. En concreto, el cardenal Santos Abril y Castellò había ocupado el delicado cargo de Comisario Pontificio del Instituto del Verbo Encarnado para los Hombres, tras graves problemas internos relacionados con la gestión del Instituto y acusaciones de abuso de poder y conducta sexual inapropiada contra su fundador. El cardenal español, tras afrontar numerosas dificultades, que también expresó en una carta de 2023 a los miembros del IVE, concluyó su servicio en 2025 con el nombramiento de los dos Delegados Pontificios que, durante el último año y medio, han apoyado a las dos entidades religiosas en su formación, disciplina religiosa, apostolado y gobierno.