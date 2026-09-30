Uno Entre Rios | Policiales | Incendio

Un hombre fue hospitalizado tras incendio en una vivienda de Paraná

Un hombre de 42 años fue hospitalizado tras ser encontrado dentro del baño de una vivienda incendiada en la zona de calle Germán Burmeister y 530.

30 de septiembre 2026 · 10:36hs
Un hombre de 42 años fue hospitalizado tras ser encontrado dentro del baño de una vivienda incendiada en la zona de calle Germán Burmeister y 530.

Un hombre de 42 años fue hospitalizado tras ser encontrado dentro del baño de una vivienda incendiada en la zona de calle Germán Burmeister y 530.

Un incendio registrado en una vivienda ubicada en la zona de calle Germán Burmeister y calle 530, de Paraná, movilizó este martes por la noche a dotaciones de emergencia, luego de que se reportara un siniestro en el interior del inmueble.

Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná acudió al lugar y trabajó de manera conjunta con personal de Bomberos Zapadores, que intervino con los móviles 46 y 59. Los equipos realizaron tareas de extinción, enfriamiento y escombramiento.

Concordia: Incendio afectó a dos acoplados en Colonia Ayuí

Concordia: Incendio afectó a dos acoplados en Colonia Ayuí

Un joven de 18 años resultó herido en un incendio ocurrido en dos viviendas en Concordia. Producto de las quemaduras, fue hospitalizado.

Un joven fue hospitalizado tras sufrir quemaduras en un incendio en Concordia

LEER MÁS: Joven hospitalizado tras incendio en una vivienda de Paraná.

Hombre rescatado

Durante el operativo, los bomberos localizaron a un hombre de 42 años en el interior del baño de la vivienda. Inmediatamente, procedieron a retirarlo del inmueble para ponerlo a resguardo. Más tarde, personal sanitario constató que sufrió quemaduras, sobre todo en el cuero cabelludo.

Minutos después arribó al lugar el móvil 24 del Servicio de Emergencias 107. El personal sanitario lo asistió y dispuso su traslado al Hospital San Martín, donde quedó bajo atención médica.

Incendio Vivienda Paraná
Noticias relacionadas
La Cámara Federal desestimó los planteos de nulidad de la defensa pública y convalidó el hallazgo casual de drogas durante un allanamiento en Concordia.

Concordia: confirman procesamiento de ordenanza que tenía ladrillo de cocaína con la marca del delfín

Imagen ilustrativa.

Paraná: detuvieron a un joven que amenazó a su familia con cuchillas

Chajarí: investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer.

Chajarí: investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer

condenado por explotacion sexual en entre rios apelo y presento un habeas corpus

Condenado por explotación sexual en Entre Ríos apeló y presentó un hábeas corpus

Ver comentarios

Lo último

San Lorenzo recibió un nuevo embargo por el reclamo de un exentrenador

San Lorenzo recibió un nuevo embargo por el reclamo de un exentrenador

Mirtha Legrand sigue internada y presenta una franca mejoría

Mirtha Legrand sigue internada y presenta una "franca mejoría"

Artistas entrerrianos serán protagonistas de Ritmos Argentinos

Artistas entrerrianos serán protagonistas de Ritmos Argentinos

Ultimo Momento
San Lorenzo recibió un nuevo embargo por el reclamo de un exentrenador

San Lorenzo recibió un nuevo embargo por el reclamo de un exentrenador

Mirtha Legrand sigue internada y presenta una franca mejoría

Mirtha Legrand sigue internada y presenta una "franca mejoría"

Artistas entrerrianos serán protagonistas de Ritmos Argentinos

Artistas entrerrianos serán protagonistas de Ritmos Argentinos

Organizaciones reclaman mantener la emergencia en Discapacidad y cuestionan la nueva propuesta

Organizaciones reclaman mantener la emergencia en Discapacidad y cuestionan la nueva propuesta

Rocamora venció a La Unión de Colón en un amistoso de pretemporada

Rocamora venció a La Unión de Colón en un amistoso de pretemporada

Policiales
Concordia: confirman procesamiento de ordenanza que tenía ladrillo de cocaína con la marca del delfín

Concordia: confirman procesamiento de ordenanza que tenía ladrillo de cocaína con la marca del delfín

Un hombre fue hospitalizado tras el incendio de vivienda en Paraná

Un hombre fue hospitalizado tras el incendio de vivienda en Paraná

Paraná: detuvieron a un joven que amenazó a su familia con cuchillas

Paraná: detuvieron a un joven que amenazó a su familia con cuchillas

Chajarí: investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer

Chajarí: investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer

Condenado por explotación sexual en Entre Ríos apeló y presentó un hábeas corpus

Condenado por explotación sexual en Entre Ríos apeló y presentó un hábeas corpus

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Organizaciones reclaman mantener la emergencia en Discapacidad y cuestionan la nueva propuesta

Organizaciones reclaman mantener la emergencia en Discapacidad y cuestionan la nueva propuesta

Silvia Bechir, entre la profesión y el vínculo con el cliente

Silvia Bechir, entre la profesión y el vínculo con el cliente

Paraná: tarjeteros reclaman garantías para seguir trabajando

Paraná: tarjeteros reclaman garantías para seguir trabajando

Entre Ríos llama a concurso para un cargo en la Unidad Ejecutora Provincial

Entre Ríos llama a concurso para un cargo en la Unidad Ejecutora Provincial

Aumentan las pensiones: $120 mil para ancianidad e invalidez y $90 mil para madres con hijos

Aumentan las pensiones: $120 mil para ancianidad e invalidez y $90 mil para madres con hijos

Dejanos tu comentario