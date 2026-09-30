Un hombre fue hospitalizado tras incendio en una vivienda de Paraná

Un hombre de 42 años fue hospitalizado tras ser encontrado dentro del baño de una vivienda incendiada en la zona de calle Germán Burmeister y 530.

Un hombre de 42 años fue hospitalizado tras ser encontrado dentro del baño de una vivienda incendiada en la zona de calle Germán Burmeister y 530.

Un incendio registrado en una vivienda ubicada en la zona de calle Germán Burmeister y calle 530, de Paraná, movilizó este martes por la noche a dotaciones de emergencia, luego de que se reportara un siniestro en el interior del inmueble.

Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná acudió al lugar y trabajó de manera conjunta con personal de Bomberos Zapadores, que intervino con los móviles 46 y 59. Los equipos realizaron tareas de extinción, enfriamiento y escombramiento.

Un joven fue hospitalizado tras sufrir quemaduras en un incendio en Concordia

Hombre rescatado

Durante el operativo, los bomberos localizaron a un hombre de 42 años en el interior del baño de la vivienda. Inmediatamente, procedieron a retirarlo del inmueble para ponerlo a resguardo. Más tarde, personal sanitario constató que sufrió quemaduras, sobre todo en el cuero cabelludo.

Minutos después arribó al lugar el móvil 24 del Servicio de Emergencias 107. El personal sanitario lo asistió y dispuso su traslado al Hospital San Martín, donde quedó bajo atención médica.