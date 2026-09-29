Chajarí: investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer.

Un importante despliegue policial se registró en una vivienda de Chajarí, luego de que una mujer de 50 años fuera encontrada sin vida en el interior.

Un importante despliegue policial se registró en una vivienda de Chajarí , luego de que una mujer de 50 años fuera encontrada sin vida en el interior del domicilio. El hecho es investigado por las autoridades, que buscan establecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

El procedimiento tuvo lugar en una propiedad ubicada sobre calle Corrientes, entre Álvarez Condarco y Almirante Brown. La policía fue alertada por familiares de la mujer, quienes manifestaron su preocupación debido a que no tenían noticias de ella.

A partir de ese aviso, efectivos policiales concurrieron al domicilio y fueron quienes encontraron a la mujer sin vida en una de las habitaciones de la vivienda.

El hallazgo generó un operativo en el lugar, donde trabajaron al menos dos móviles policiales y una ambulancia. Además, siguiendo el procedimiento establecido para este tipo de situaciones, se dio intervención al médico policial y al personal especializado de la División Criminalística.

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Las tareas realizadas en la vivienda estuvieron orientadas a relevar elementos que pudieran aportar información para determinar qué ocurrió y establecer las circunstancias del fallecimiento. Hasta el momento no se difundieron oficialmente mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias precisas en las que fue encontrada.

De acuerdo con la información conocida, durante este martes está previsto que se practique la autopsia correspondiente en la ciudad de Concordia. El estudio permitirá establecer las causas del fallecimiento y aportar elementos a la investigación judicial que se encuentra en curso.

Entre las hipótesis que se analizan se encuentra la posibilidad de que se haya tratado de una autodeterminación, aunque esta circunstancia deberá ser determinada a partir de los resultados de la autopsia y de las demás medidas investigativas que disponga la Justicia, indicó Chajarí al Día.

Por el momento, las autoridades trabajan para reconstruir las últimas horas de la mujer y determinar qué ocurrió en el interior de la vivienda de calle Corrientes.