Uno Entre Rios | Policiales | Chajarí

Chajarí: investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer

Un importante despliegue policial se registró en una vivienda de Chajarí, luego de que una mujer de 50 años fuera encontrada sin vida en el interior.

29 de septiembre 2026 · 22:45hs
Chajarí: investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer.

Chajarí: investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer.

Un importante despliegue policial se registró en una vivienda de Chajarí, luego de que una mujer de 50 años fuera encontrada sin vida en el interior del domicilio. El hecho es investigado por las autoridades, que buscan establecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

La investigación en Chajarí

El procedimiento tuvo lugar en una propiedad ubicada sobre calle Corrientes, entre Álvarez Condarco y Almirante Brown. La policía fue alertada por familiares de la mujer, quienes manifestaron su preocupación debido a que no tenían noticias de ella.

Desde la policía emitieron una serie de recomendaciones para no caer en estafas virtuales.

Advierten por los reiterados casos de intentos de estafas virtuales

En Chajarí usaban habitaciones de un hotel alojamiento para vender droga. 

Chajarí: usaban habitaciones de un hotel alojamiento para vender droga

A partir de ese aviso, efectivos policiales concurrieron al domicilio y fueron quienes encontraron a la mujer sin vida en una de las habitaciones de la vivienda.

El hallazgo generó un operativo en el lugar, donde trabajaron al menos dos móviles policiales y una ambulancia. Además, siguiendo el procedimiento establecido para este tipo de situaciones, se dio intervención al médico policial y al personal especializado de la División Criminalística.

LEER MÁS: Chajarí: usaban habitaciones de un hotel alojamiento para vender droga

Las tareas realizadas en la vivienda estuvieron orientadas a relevar elementos que pudieran aportar información para determinar qué ocurrió y establecer las circunstancias del fallecimiento. Hasta el momento no se difundieron oficialmente mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias precisas en las que fue encontrada.

De acuerdo con la información conocida, durante este martes está previsto que se practique la autopsia correspondiente en la ciudad de Concordia. El estudio permitirá establecer las causas del fallecimiento y aportar elementos a la investigación judicial que se encuentra en curso.

Entre las hipótesis que se analizan se encuentra la posibilidad de que se haya tratado de una autodeterminación, aunque esta circunstancia deberá ser determinada a partir de los resultados de la autopsia y de las demás medidas investigativas que disponga la Justicia, indicó Chajarí al Día.

Por el momento, las autoridades trabajan para reconstruir las últimas horas de la mujer y determinar qué ocurrió en el interior de la vivienda de calle Corrientes.

Chajarí Mujer Fallecimiento
Noticias relacionadas
Un conductor alcoholizado (1,86 g/L) dejó su auto sobre las vías del tren en Chajarí, obstruyendo el paso, y debió ser retirado por transeúntes.

Chajarí: conductor alcoholizado estacionó sobre las vías del tren y fue multado

condenado por explotacion sexual en entre rios apelo y presento un habeas corpus

Condenado por explotación sexual en Entre Ríos apeló y presentó un hábeas corpus

detuvieron a un joven acusado de agredir y ahorcar a su ex en bovril

Detuvieron a un joven acusado de agredir y ahorcar a su ex en Bovril

El joven se accidentó hace unos días sobre la Avenida Independencia y peleaba por su vida.

Falleció joven que se había accidentado en motocicleta

Ver comentarios

Lo último

Chajarí: investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer

Chajarí: investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer

Por ahora no hay paro: la CGT retoma el plan de lucha con dos marchas para octubre

Por ahora no hay paro: la CGT retoma el plan de lucha con dos marchas para octubre

Cristina Fernández realizó la presentación ante la ONU para que se revise su sentencia

Cristina Fernández realizó la presentación ante la ONU para que se revise su sentencia

Ultimo Momento
Chajarí: investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer

Chajarí: investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer

Por ahora no hay paro: la CGT retoma el plan de lucha con dos marchas para octubre

Por ahora no hay paro: la CGT retoma el plan de lucha con dos marchas para octubre

Cristina Fernández realizó la presentación ante la ONU para que se revise su sentencia

Cristina Fernández realizó la presentación ante la ONU para que se revise su sentencia

La Municipalidad de Paraná avanza con el tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos

La Municipalidad de Paraná avanza con el tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos

La Selección Argentina arribó a Córdoba y fue recibido con un gran marco

La Selección Argentina arribó a Córdoba y fue recibido con un gran marco

Policiales
Chajarí: investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer

Chajarí: investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer

Condenado por explotación sexual en Entre Ríos apeló y presentó un hábeas corpus

Condenado por explotación sexual en Entre Ríos apeló y presentó un hábeas corpus

Detuvieron a un joven acusado de agredir y ahorcar a su ex en Bovril

Detuvieron a un joven acusado de agredir y ahorcar a su ex en Bovril

Falleció joven que se había accidentado en motocicleta

Falleció joven que se había accidentado en motocicleta

Concordia: murió el jockey accidentado en la Ruta 18

Concordia: murió el jockey accidentado en la Ruta 18

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
La Municipalidad de Paraná avanza con el tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos

La Municipalidad de Paraná avanza con el tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos

Argentina París Week: Frigerio buscará posicionar a Entre Ríos como destino de inversiones

Argentina París Week: Frigerio buscará posicionar a Entre Ríos como destino de inversiones

Tras las últimas lluvias el río Uruguay tendrá una tendencia ascendente

Tras las últimas lluvias el río Uruguay tendrá una tendencia ascendente

Miles de fieles acompañaron la procesión de San Miguel en Paraná

Miles de fieles acompañaron la procesión de San Miguel en Paraná

Peregrinación de madres en Paraná: 13 kilómetros de fe, oración y encuentro

Peregrinación de madres en Paraná: 13 kilómetros de fe, oración y encuentro

Dejanos tu comentario