Francisco Giusti, rumbo al Mundial de SUP en Italia

Francisco Giusti estará en el Campeonato Mundial, que se desarrollará del 14 al 18 de octubre en Sabaudia. Competirá en tres pruebas.

Francisco Giusti volverá a remar por un nuevo desafío mundial y llevará consigo los colores del Paraná Rowing Club

El stand up paddle continúa creciendo en Paraná y uno de sus principales referentes volverá a llevar el nombre de la ciudad a una competencia internacional. Francisco Giusti será uno de los representantes argentinos en el Campeonato Mundial de SUP ICF 2026, que se disputará del 14 al 18 de octubre en Sabaudia, Italia.

El deportista paranaense afrontará una nueva experiencia mundialista y participará en las tres modalidades previstas para su categoría Máster: sprint, carrera técnica y larga distancia. En esta oportunidad, además, representará al Paraná Rowing Club, institución en la que se encuentra federado.

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Giusti cuenta con una extensa trayectoria dentro del stand up paddle. A lo largo de su carrera consiguió ocho campeonatos argentinos y fue uno de los grandes impulsores de la actividad en Paraná, donde promovió y trabajó en la organización de diez campeonatos. En total, la capital entrerriana fue escenario de once ediciones de competencias nacionales vinculadas con la disciplina.

Su recorrido internacional también tiene un capítulo destacado. En 2025 se consagró campeón mundial de la ICF en carrera técnica, dentro de la categoría Máster 40, en el certamen desarrollado en Abu Dhabi. Ahora tendrá nuevamente la posibilidad de competir contra los mejores exponentes del mundo.

La palabra de Francisco Giusti

En diálogo con UNO, Giusti contó sus sensaciones antes de emprender el viaje hacia Italia y destacó la cantidad de participantes que tendrá esta edición del Mundial.

“Me toca estar en el Mundial de la ICF, que se hace en Sabaudia, en Italia, y convoca atletas de todo el mundo. La verdad que va a haber un número de atletas impresionante”, explicó.

El paranaense señaló que la competencia tendrá un escenario particular debido a la suspensión de otro campeonato mundial que estaba previsto por la ISA. Esa situación provocó que numerosos deportistas se sumaran a la cita de la ICF.

“Los últimos inscriptos que vimos, a causa de que se suspendió el otro Mundial de la ISA, sumó muchísimos anotados más. Así que va a haber un parque bastante nutrido de competidores”, sostuvo.

Giusti tendrá una agenda cargada durante los días de competencia, ya que participará en las tres especialidades de su categoría.

“Voy a participar en la categoría sprint, técnica y larga distancia. Son las tres categorías Máster”, detalló.

El representante entrerriano no será el único argentino en Sabaudia. La delegación nacional estará integrada por deportistas de distintas categorías, entre ellos representantes Open, Máster y Senior.

Representará al Paraná Rowing Club

Una de las particularidades que tendrá esta participación será la institución a la que representará Giusti. El paranaense estará federado por el Paraná Rowing Club, por lo que llevará los colores de la entidad durante la competencia internacional.

El sistema de participación contempla también un puntaje por naciones, que se construye a partir de los resultados de los atletas que representan a las diferentes instituciones.

“Este año represento al Paraná Rowing Club. Si vos estás federado en algún club, sumás puntos por naciones. Así que yo estoy federado en el Rowing y represento al club”, explicó.

En ese sentido, el Mundial reunirá a deportistas que llegarán desde distintos puntos y que estarán vinculados a diferentes instituciones.

“Otros atletas de otros lugares están federados para diferentes instituciones y suman puntos por naciones”, agregó.

Para Giusti, la presencia en el Mundial no solamente representa un desafío personal. También significa volver a poner a Paraná y a una institución de la ciudad en una competencia de máxima jerarquía internacional.

El paranaense Francisco Giusti se consagró campeón mundial de SUP en Abu Dhabi. Foto: Archivo/UNO

El crecimiento del SUP en Paraná

Giusti es mucho más que un competidor. Desde hace años trabaja para desarrollar y consolidar el stand up paddle en Paraná y en la región. Su actividad está vinculada también con la enseñanza y con la formación de nuevos deportistas a través de SUP Paraná.

Desde esa experiencia, observa de cerca la evolución que tuvo la disciplina durante los últimos años.

“La verdad que sigue creciendo”, afirmó al analizar el presente del SUP.

Como ejemplo del crecimiento, destacó la participación que tuvo la disciplina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Si bien una de las pruebas previstas, la de larga distancia, finalmente fue dada de baja, la presencia del SUP permitió que deportistas de la región tuvieran protagonismo en el evento.

“Hace poquito se hicieron los Juegos Suramericanos que, lamentablemente, dieron de baja una disciplina, la larga distancia, que era donde yo estaba por participar”, recordó.

Sin embargo, la participación regional tuvo resultados destacados. Las entrerrianas Juliette Duhaime y Lucía Clembosky lograron medallas y fueron protagonistas en las competencias desarrolladas en Santa Fe.

“Juliette Duhaime y Lucía Clembosky, que son acá de la escuela, pudieron lograr medalla. La verdad que eso habla del crecimiento del deporte y de cómo fue creciendo acá en el Litoral”, valoró.

Para Giusti, ese proceso también se refleja en el nivel que alcanzaron los deportistas de la región.

“Los riders se fueron poniendo cada vez más fuertes con el pasar del tiempo y hoy por hoy están dominando todo lo que es a nivel nacional en las tres disciplinas: sprint, larga distancia y técnica”, destacó.

El crecimiento de los representantes locales es, para el referente paranaense, una consecuencia de varios años de trabajo, competencias, formación y desarrollo de la actividad.

Pancho Giusti y su perro Thor. Foto UNO Juan Ignacio Pereira.

Una preparación a pulmón

Detrás de la posibilidad de competir en un Mundial existe también un importante esfuerzo económico. Viajar desde Argentina hacia Europa para participar de una competencia internacional implica afrontar gastos de pasajes, alojamiento, inscripción, equipamiento y estadía.

En el caso de Giusti, buena parte de ese esfuerzo se sostiene de manera particular, con el respaldo de sponsors y, principalmente, con el trabajo que desarrolla durante todo el año. “Es todo a pulmón”, resumió.

El deportista cuenta con el apoyo de algunas marcas y sponsors que colaboran con productos que luego puede comercializar para reunir recursos destinados a sus competencias.

“Tengo algunos sponsors que me ayudan, tanto con algunas marcas como con algunos productos para poder vender durante el año y juntar plata”, contó.

Pero existe también un sostén fundamental en su actividad cotidiana: SUP Paraná, la escuela desde la cual desarrolla su trabajo y que se convirtió en una pieza importante para poder continuar compitiendo.

“Más que nada se lo agradezco a la escuela SUP Paraná, que es mi sustento también para ir laburando a lo largo del año”, señaló.

En ese sentido, Giusti destacó especialmente a las personas que se acercan a tomar clases y que, además de aprender y acercarse al deporte, contribuyen indirectamente al crecimiento de la disciplina y a que él pueda continuar representando a Paraná en diferentes competencias.

“Y a toda la gente que viene y toma clases y que, en cierta manera, está ayudando a hacer crecer el deporte y también me ayuda a mí a poder viajar para competir”, expresó.