El Centro RAE y NFU de la Municipalidad de Paraná concretó una nueva carga de aparatos eléctricos y electrónicos que serán trasladados a Buenos Aires.

La Municipalidad de Paraná avanza con el tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos.

El Centro RAE y NFU de Paraná de la Municipalidad de Paraná , ubicado en la intersección de las calles Fragata Sarmiento y Pérez Colman, concretó una nueva carga de residuos eléctricos y electrónicos que serán trasladados al Centro Basura Cero de la ciudad de Buenos Aires, donde recibirán el tratamiento correspondiente para su disposición final.

El subsecretario de Ambiente, Maximiliano Pérez Vicenz, informó que “se trata del sexto viaje realizado durante este año y, de acuerdo con lo informado, ya son más de 20.000 kilos de estos residuos las que fueron trasladadas durante 2026”.

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A lo que agregó: “La tarea forma parte de un trabajo que se desarrolla desde 2017 y que permitió retirar y derivar para disposición final más de 405.000 kilos de residuos eléctricos y electrónicos. El centro también trabaja con otros residuos especiales. En lo que va del año, por ejemplo, fueron retiradas alrededor de 150 cubiertas, que también reciben un tratamiento diferenciado”.

Qué pueden llevar los vecinos

Desde el Centro RAE y NFU remarcaron la importancia de que los vecinos acerquen aquellos elementos que ya no utilizan para evitar que terminen mezclados con los residuos domiciliarios.

En el lugar se reciben aparatos eléctricos y electrónicos, desde grandes electrodomésticos hasta pequeños equipos. También se pueden llevar celulares, tablets y otros dispositivos tecnológicos.

Además, el espacio recibe pilas, para las cuales se recomienda utilizar una botella u otro recipiente cerrado que permita contener cualquier líquido y evitar derrames.

“Es todo aquel residuo que se enchufa, desde un electrodoméstico grande hasta uno pequeño”, explicaron al momento de detallar los elementos que pueden acercarse al centro.

También hay retiro domiciliario

Para aquellos vecinos que no pueden trasladar los residuos hasta el Centro RAE y NFU, existe la posibilidad de solicitar el retiro a domicilio a través del 147. “Las recorridas se realizan aproximadamente cada 15 días. Previamente, se toma contacto con los vecinos para conocer qué elementos necesitan retirar y luego personal municipal se dirige hasta los domicilios para trasladarlos al centro”, explicó el funcionario.

Y siguió: “Una vez que los aparatos llegan al lugar, no todos son enviados directamente a disposición final. Antes se realiza un proceso de revisión y evaluación, con el objetivo de determinar si alguno de los equipos puede ser reutilizado o si es posible recuperar piezas o componentes”.

Y cerró: “Aquellos elementos que todavía pueden tener utilidad pueden ser destinados a instituciones benéficas, asociaciones civiles o incluso dependencias municipales”.

De esta manera, el Centro RAE y NFU busca avanzar no solamente, en la correcta disposición de los residuos especiales, sino también en la recuperación y reutilización de materiales, promoviendo una gestión más responsable de los residuos que se generan en la ciudad.