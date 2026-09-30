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Aumentan las pensiones: $120 mil para ancianidad e invalidez y $90 mil para madres con hijos

A partir de octubre, el Gobierno incrementa las pensiones de la Ley 4.035 a $120.000 para ancianidad e invalidez y a $90.000 para madres con hijos a cargo.

30 de septiembre 2026 · 10:36hs
A partir de octubre

A partir de octubre, el Gobierno incrementa las pensiones de la Ley 4.035 a $120.000 para ancianidad e invalidez y a $90.000 para madres con hijos a cargo.

El Gobierno de Entre Ríos dispuso una actualización en los importes de los beneficios de Asistencia Social instituidos por la Ley Nº 4035, los cuales comenzarán a regir de manera efectiva a partir del mes de octubre. El decreto de incremento, el N°2.730 y fechado el 27 de agosto, fue refrendado por el gobernador Rogelio Frigerio y la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso.

Los nuevos montos

La normativa fija los valores mensuales que percibirán los beneficiarios según cada categoría de la ley:

Nadia Gasparín, junto a Amarú Méndez

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Silvia Bechir, entre la profesión  y el vínculo con el cliente

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-Asistencia Social a la Ancianidad: el haber mensual se fija en $120.000,00.

-Asistencia a la Invalidez: el haber mensual se establece en $120.000,00.

-Asistencia Social a Madres con Hijos a Cargo: el monto mensual queda asignado en $90.000,00.

Estos nuevos importes actualizan los valores fijados con anterioridad mediante el Decreto Nº 3954/25 GOB.

LEER MÁS: Movilidad jubilatoria: los aumentos se aplicarán solo sobre conceptos remunerativos

Impacto presupuestario y nuevas altas

La actualización responde a un pedido realizado por la Dirección de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano, fundamentado en la necesidad de contribuir a la cobertura de las necesidades básicas de los beneficiarios y en reactivar el otorgamiento de nuevos beneficios.

Para financiar el impacto económico de la medida durante el Ejercicio 2026, la Dirección General Administrativo Contable requirió una adecuación de créditos por la suma de $296.000.000,00, aprobada a través de la Resolución Nº 565/26 MDH. Los fondos resultantes serán imputados a las partidas del Tesoro Provincial y Rentas Generales.

pensiones Ancianidad Madres
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