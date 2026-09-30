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El horóscopo para este miércoles 30 de septiembre de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

30 de septiembre 2026 · 07:01hs
Horóscopo

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Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

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Consolidación de su relación amorosa. Déjese de tacañerías y concédase algún capricho. La suerte le sonríe en los negocios. Las cenas no deben ser copiosas.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Exponga sus objetivos para su unión amorosa. Los problemas económicos están en vías de solución. Sus expectativas profesionales se van a materializar. Las excursiones al campo le ayudarán a relajarse.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Los astros señalan un día propicio para el amor. Ayudará económicamente a alguien muy cercano. Excelente racha profesional la que está viviendo. Necesita reponer fuerzas.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Se muestra indiferente y es por miedo a ser rechazado. Ayude a los demás pero sin olvidarse de usted. Está en un momento laboral especialmente eficaz. Día estupendo para dedicarse a la relajación.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Amor más bien tormentoso, tenga cuidado. Vigile lo relacionado con la economía. Su tesón y su ingenio son envidiables en el trabajo. Buen estado físico y mental.

LEER MÁS: El horóscopo para este martes 29 de septiembre de 2026

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Posibilidades de ruptura sentimental o familiar. Piense si ese gasto es absolutamente necesario. Su trabajo influirá en la buena marcha de la empresa. Buena forma física, pero un poco de ejercicio no le irá mal.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Está en un momento en que puede enamorarse fácilmente. Para invertir en bolsa, asesórese primero. Confianza en su eficacia en el trabajo. Ser tan positivo le ayuda a superar sus problemas físicos.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

En el amor, las meteduras de pata pasadas ya no le amargarán la vida. Las inversiones con sus socios le reportan ingresos extras. Sea meticuloso en su trabajo. Cuide de manera especial su garganta.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

En el ámbito amoroso hay que templar los ánimos. Puede que reciba una pequeña recompensa económica. No pase a otro trabajo sin acabar el actual. Su salud está mejor cada día.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Podría disfrutar de un apasionado romance. Las dificultades económicas podrían resultarle duras. Le harán una oferta de trabajo interesante. Olvídese de las dietas por su cuenta, consulte a un especialista.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Su gran corazón hará fácil la vida familiar. Si ahorra, pronto podrá hacer esa compra deseada. Mida bien sus palabras en entrevistas de trabajo. Ponga orden en su alimentación.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Los malentendidos con su pareja se aclararán inesperadamente. Buenas miras económicas. Solicite un salto laboral, ya ha demostrado su valía. Tendencia a sufrir mareos ocasionales, cuídese.

Horóscopo Signo septiembre
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