Hallaron a los adolescentes de Alcaraz La policía encontró a S.A. y A.F., dos adolescentes de 14 años de Alcaraz que desaparecieron tras salir juntos el martes. 30 de septiembre 2026 · 08:37hs

Los dos adolescentes de 14 años, S.A. y A.F., que eran intensamente buscados en Alcaraz, departamento La Paz, fueron hallados por la policía este miércoles por la mañana. Ambos habían salido juntos durante la tarde del martes con autorización de sus padres, pero no regresaron a sus hogares en el horario previsto.

S. salió de su casa alrededor de las 16:30 para encontrarse con A. y tomar mates, y debía regresar cerca de las 19. Ante la falta de noticias, su madre intentó comunicarse con ella y, alrededor de las 20:05, recibió un último mensaje en el que la adolescente le indicó: “Ya voy”. Desde entonces, su teléfono fue apagado y no volvieron a tener comunicación con ninguno de los dos.

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LEER MÁS: Paraná: detuvieron a un joven que amenazó a su familia con cuchillas Las familias realizaron búsquedas durante toda la noche y radicaron la situación ante la Policía. A partir de información aportada por vecinos y publicaciones en redes sociales, los adolescentes habrían sido vistos primero en el acceso a Alcaraz y luego en Bovril. Finalmente, tras horas de búsqueda, la policía los encontró la mañana de este miércoles y fueron llevados con sus padres.