Uno Entre Rios | La Provincia | adolescentes

Hallaron a los adolescentes de Alcaraz

La policía encontró a S.A. y A.F., dos adolescentes de 14 años de Alcaraz que desaparecieron tras salir juntos el martes.

30 de septiembre 2026 · 08:37hs
Hallaron a los adolescentes de Alcaraz

Los dos adolescentes de 14 años, S.A. y A.F., que eran intensamente buscados en Alcaraz, departamento La Paz, fueron hallados por la policía este miércoles por la mañana. Ambos habían salido juntos durante la tarde del martes con autorización de sus padres, pero no regresaron a sus hogares en el horario previsto.

S. salió de su casa alrededor de las 16:30 para encontrarse con A. y tomar mates, y debía regresar cerca de las 19. Ante la falta de noticias, su madre intentó comunicarse con ella y, alrededor de las 20:05, recibió un último mensaje en el que la adolescente le indicó: “Ya voy”. Desde entonces, su teléfono fue apagado y no volvieron a tener comunicación con ninguno de los dos.

A partir de octubre, el Gobierno incrementa las pensiones de la Ley 4.035 a $120.000 para ancianidad e invalidez y a $90.000 para madres con hijos a cargo.

Aumentan las pensiones: $120 mil para ancianidad e invalidez y $90 mil para madres con hijos

Horóscopo

El horóscopo para este miércoles 30 de septiembre de 2026

LEER MÁS: Paraná: detuvieron a un joven que amenazó a su familia con cuchillas

Las familias realizaron búsquedas durante toda la noche y radicaron la situación ante la Policía. A partir de información aportada por vecinos y publicaciones en redes sociales, los adolescentes habrían sido vistos primero en el acceso a Alcaraz y luego en Bovril. Finalmente, tras horas de búsqueda, la policía los encontró la mañana de este miércoles y fueron llevados con sus padres.

adolescentes Alcaraz
Noticias relacionadas
derechos y autonomia: los desafios clave de una sociedad que envejece

Derechos y autonomía: los desafíos clave de una sociedad que envejece

La Municipalidad de Paraná avanza con el tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos.

La Municipalidad de Paraná avanza con el tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos

Rogelio Frigerio participará esta semana de la Argentina Paris Week. 

Argentina París Week: Frigerio buscará posicionar a Entre Ríos como destino de inversiones

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande anticipó que el nivel del río Uruguay irá en ascenso.

Tras las últimas lluvias el río Uruguay tendrá una tendencia ascendente

Ver comentarios

Lo último

Francisco Giusti, rumbo al Mundial de SUP en Italia

Francisco Giusti, rumbo al Mundial de SUP en Italia

Hallaron a los adolescentes de Alcaraz

Hallaron a los adolescentes de Alcaraz

Por un fallo de la Corte, ya no hay límites a la venta de tierras a extranjeros

Por un fallo de la Corte, ya no hay límites a la venta de tierras a extranjeros

Ultimo Momento
Francisco Giusti, rumbo al Mundial de SUP en Italia

Francisco Giusti, rumbo al Mundial de SUP en Italia

Hallaron a los adolescentes de Alcaraz

Hallaron a los adolescentes de Alcaraz

Por un fallo de la Corte, ya no hay límites a la venta de tierras a extranjeros

Por un fallo de la Corte, ya no hay límites a la venta de tierras a extranjeros

Paraná: detuvieron a un joven que amenazó a su familia con cuchillas

Paraná: detuvieron a un joven que amenazó a su familia con cuchillas

En Paraná ya se palpita la 18ª edición del KO Al Límite

En Paraná ya se palpita la 18ª edición del KO Al Límite

Policiales
Paraná: detuvieron a un joven que amenazó a su familia con cuchillas

Paraná: detuvieron a un joven que amenazó a su familia con cuchillas

Chajarí: investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer

Chajarí: investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer

Condenado por explotación sexual en Entre Ríos apeló y presentó un hábeas corpus

Condenado por explotación sexual en Entre Ríos apeló y presentó un hábeas corpus

Detuvieron a un joven acusado de agredir y ahorcar a su ex en Bovril

Detuvieron a un joven acusado de agredir y ahorcar a su ex en Bovril

Falleció joven que se había accidentado en motocicleta

Falleció joven que se había accidentado en motocicleta

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Hallaron a los adolescentes de Alcaraz

Hallaron a los adolescentes de Alcaraz

El horóscopo para este miércoles 30 de septiembre de 2026

El horóscopo para este miércoles 30 de septiembre de 2026

Derechos y autonomía: los desafíos clave de una sociedad que envejece

Derechos y autonomía: los desafíos clave de una sociedad que envejece

La Municipalidad de Paraná avanza con el tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos

La Municipalidad de Paraná avanza con el tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos

Argentina París Week: Frigerio buscará posicionar a Entre Ríos como destino de inversiones

Argentina París Week: Frigerio buscará posicionar a Entre Ríos como destino de inversiones

Dejanos tu comentario