Un joven de 24 años fue detenido en Paraná luego de protagonizar un episodio de alteración en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Francia y Circunvalación.
Paraná: detuvieron a un joven que amenazó a su familia con cuchillas
Un joven de 24 años fue detenido tras amenazar con dos cuchillas a sus familiares durante un episodio de alteración en Paraná.
El hecho ocurrió durante la noche, en el marco de los operativos de prevención y seguridad. La intervención policial se inició a partir de un llamado al 911 realizado por un hombre, quien solicitó auxilio debido a que su hijo se encontraba en un estado de alteración y, según denunció, amenazaba a integrantes de su familia.
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Intervención
De acuerdo con lo informado, el joven presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol y estupefacientes y utilizaba dos cuchillas para intimidar a sus familiares.
Al arribar al domicilio, los efectivos policiales lograron controlar la situación y procedieron a demorar al joven.
Posteriormente, tras tomar conocimiento de lo ocurrido, el fiscal en turno dispuso la detención del acusado y su traslado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó a disposición de la Justicia.