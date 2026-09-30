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Paraná: detuvieron a un joven que amenazó a su familia con cuchillas

Un joven de 24 años fue detenido tras amenazar con dos cuchillas a sus familiares durante un episodio de alteración en Paraná.

30 de septiembre 2026 · 07:22hs
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Un joven de 24 años fue detenido en Paraná luego de protagonizar un episodio de alteración en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Francia y Circunvalación.

El hecho ocurrió durante la noche, en el marco de los operativos de prevención y seguridad. La intervención policial se inició a partir de un llamado al 911 realizado por un hombre, quien solicitó auxilio debido a que su hijo se encontraba en un estado de alteración y, según denunció, amenazaba a integrantes de su familia.

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Intervención

De acuerdo con lo informado, el joven presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol y estupefacientes y utilizaba dos cuchillas para intimidar a sus familiares.

Al arribar al domicilio, los efectivos policiales lograron controlar la situación y procedieron a demorar al joven.

Posteriormente, tras tomar conocimiento de lo ocurrido, el fiscal en turno dispuso la detención del acusado y su traslado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó a disposición de la Justicia.

Paraná Joven Familia
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