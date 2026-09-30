Derechos y autonomía: los desafíos clave de una sociedad que envejece

Se conmemora el 1° de octubre el Día Internacional de las Personas Mayores, una fecha para reflexionar sobre sus derechos y la trasformación demográfica.

Se conmemora mañana 1° de octubre el Día Internacional de las Personas Mayores, una fecha instituida por Naciones Unidas en 1990 con el objetivo de promover la toma de conciencia sobre las oportunidades y los desafíos que plantea el envejecimiento poblacional. La jornada también busca reivindicar el derecho de las personas mayores a una vida plena, autónoma y participativa, en igualdad de condiciones y con acceso efectivo a los derechos humanos y libertades fundamentales. En ese sentido, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores establece la importancia de garantizar su inclusión, integración y participación en la sociedad.

Se trata de una cuestión clave en medio de una inusitada transformación demográfica que avanza raudamente, en la que se estima que hacia 2050 los adultos mayores superarán el 30% de la población mundial.

Se promueve una vejez saludable y con autonomía

Este proceso de envejecimiento se da, además, en un contexto de fuerte descenso de los nacimientos. Según explicó la licenciada en Psicología y especialista en Gerontología Norma Alonso, integrante del Foro por los Derechos de los Adultos Mayores de Entre Ríos, la reducción de la natalidad es particularmente marcada en el territorio entrerriano: los nacimientos en la provincia se redujeron entre un 40% a 44% en los últimos años (con registros que pasaron de 16,6 por 1.000 habitantes en 2016 a 8,6 en 2024).

“A esto se suma la migración de jóvenes hacia otras provincias y otros países”, precisó la especialista quien advirtió que esta transformación demográfica tendrá consecuencias en la organización social, sanitaria y laboral; y sostuvo que las personas mayores deberán continuar activas, actualizadas y participando de la vida social, al tiempo que las políticas públicas tienen que adaptarse a una población cada vez más envejecida.

Al respecto, analizó: “La enorme transformación que va a tener la humanidad es un hecho histórico, porque por primera vez en la vida del hombre las personas mayores van a ser mucho más que los menores de 15 años. Esto plantea nuevos desafíos para los sistemas de salud, las ciudades, el mercado laboral, los vínculos familiares y las políticas públicas”.

Personas mayores activas

Alonso también llamó a abandonar la idea de que la vejez constituye una etapa de retiro de la vida social. Por el contrario, destacó que las personas mayores trabajan, estudian, tienen emprendimientos, participan de organizaciones y continúan realizando aportes a sus comunidades.

“Hay que parar con esto del encierro de los viejos porque lo estamos haciendo como algo natural, porque les estamos quitando libertad”, afirmó.

En ese sentido, consideró que la socialización es un componente fundamental para un envejecimiento saludable. Salir, caminar, participar de actividades culturales o encontrarse con otras personas son acciones que contribuyen a sostener los vínculos y la autonomía.

También planteó la necesidad de pensar el autocuidado a lo largo de toda la vida. Frente a una población que vivirá más años, sostuvo que las generaciones actuales deben prepararse para esa etapa y asumir un rol activo en las decisiones sobre cómo quieren vivir su vejez.

Promover la accesibilidad

Para Alonso, la accesibilidad urbana es uno de los ejemplos más concretos de cómo una cuestión cotidiana puede determinar el ejercicio efectivo de derechos. Las veredas rotas, los desniveles, escalones, rejas u obstáculos pueden dificultar que una persona mayor llegue al médico, vaya a un taller, visite a familiares o simplemente salga a caminar. “Si las veredas están rotas, estamos generando inseguridad, provocando dolores, fracturas, y que los damnificados dejen de ir a los lugares de estimulación”, subrayó.

La especialista cuestionó que la responsabilidad sobre las veredas recaiga sólo sobre los frentistas y planteó la necesidad de revisar las normas y generar soluciones que permitan garantizar recorridos accesibles, ya que la discusión, en definitiva, excede la infraestructura urbana: se trata de garantizar que el envejecimiento no implique aislamiento ni pérdida de autonomía.

Hay veredas rotas que generan un riesgo

Por otra parte, señaló que no alcanza con que los derechos de las personas mayores estén reconocidos en las leyes si ese reconocimiento no se traduce en la vida cotidiana. “En Argentina y en otros países hemos avanzado mucho en la ley escrita, pero todavía no ha bajado a la comunidad en su vida social”, planteó.

Por eso, considera fundamental acercar la información a las personas mayores y fortalecer los espacios donde puedan reclamar y hacer valer sus derechos. En esa línea, destacó la importancia de que existan Defensorías específicas dentro de las Defensorías del Pueblo.

Un espacio fundamental

En Paraná la Defensoría de los Derechos de las Personas Mayores, que depende de la Defensoría del Pueblo, funciona en calle Yrigoyen 236. Su titular, la abogada Marcia López, opinó: “Es muy importante tomar conciencia de que cada vez tenemos más personas mayores en la sociedad, y este día es oportuno para visibilizarlas. Es necesario reflexionar como sociedad y ser un poco más inclusivos con ellas”.

A su vez, contó que en la institución reciben permanentemente consultas de personas mayores que recurren por reclamos, inconvenientes o para solicitar acompañamiento en gestiones vinculadas con sus derechos. Entre las situaciones más frecuentes aparecen las estafas, los problemas vinculados con créditos y las dificultades para afrontar determinadas obligaciones. También son habituales las consultas relacionadas con el cuidado de los padres y las dificultades familiares para organizar esas tareas.

Marcia López es la titular de la Defensoría de los Derechos de los Adultos Mayores en Paraná.

López explicó que, en algunos casos, recurren incluso a herramientas como la mediación para intentar alcanzar acuerdos en torno a los cuidados. A esto se suman reclamos vinculados con obras sociales, que requieren articulación con distintos organismos del Estado y con el Ministerio Público de la Defensa.

La funcionaria destacó que las personas mayores constituyen un grupo que requiere protección especial y que uno de los objetivos centrales del organismo es acompañarlas en el ejercicio de sus derechos. “Es un espacio para que todas las personas mayores que concurran se sientan escuchadas, que sea un lugar realmente para ellos y que no duden de que los vamos a acompañar en todos los reclamos que sean necesarios”, expresó, y recordó que se pueden hacer consultas personalmente, o llamando al 0343-420232, o vía WhatsApp: 343-5346616.

Concientización

La Defensoría de los Derechos de las Personas Mayores trabaja además junto a una mesa de políticas públicas en la que participan organismos estatales, organizaciones y centros de jubilados. Este jueves 1° de octubre, en el marco de la fecha, distintas instituciones realizarán una actividad de 10 a 12 en la zona de la Plaza 1° de Mayo y la peatonal de Paraná. Habrá talleres y propuestas de centros de jubilados y organizaciones que trabajan con personas mayores, además de una radio abierta y acciones de difusión de derechos.

La propuesta busca que la conmemoración no quede solamente en una fecha del calendario, sino que funcione como una oportunidad para poner en discusión las condiciones en las que envejece la población.