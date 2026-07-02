Portugal sufrió más de la cuenta, pero terminó imponiéndose 2-1 sobre Croacia en Toronto para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Roberto Martínez comenzó en desventaja y recién pudo dar vuelta la historia en el tramo final de un partido muy disputado, que tuvo como grandes protagonistas a Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos.
Portugal reaccionó, venció a Croacia y se instaló en octavos
Con goles de Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos, Portugal derrotó 2-1 a Croacia que comenzó arriba gracias al tanto de Ivan Perisic. Ahora, contra España.
El seleccionado croata golpeó primero a los 53 minutos gracias a Ivan Perisic, quien aprovechó una desatención defensiva para abrir el marcador y alimentar la ilusión de los dirigidos por Zlatko Dalic. Sin embargo, Portugal no perdió la calma y fue inclinando la cancha con el correr de los minutos.
La igualdad llegó a los 68, cuando el árbitro, tras revisar una infracción en el VAR, sancionó un penal que Cristiano Ronaldo transformó en gol con un remate preciso. El histórico delantero volvió a aparecer en un momento decisivo para mantener con vida a su selección.
Portugal reaccionó, venció a Croacia y se instaló en octavos
Cuando todo parecía encaminarse al tiempo suplementario, apareció Gonçalo Ramos. En el cuarto minuto de descuento conectó de cabeza un centro de Rafael Leão y selló el 2-1 definitivo para desatar el festejo portugués.
Con esta victoria, Portugal se instaló entre los 16 mejores del Mundial 2026 y ahora tendrá un duro desafío en los octavos de final, donde se medirá con España, que viene de eliminar con autoridad a Austria. El clásico ibérico promete ser uno de los grandes atractivos de la próxima ronda.