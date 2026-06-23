Se destapó Portugal: doblete récord de Cristiano Ronaldo y goleada ante Uzbekistán Portugal se impuso por 5-0 a los asiáticos en Houston: el capitán marcó dos goles y rompió tres increíbles marcas. Los portugueses se acomodaron en el Grupo K. 23 de junio 2026 · 18:15hs

Portugal ganó y Ronaldo marcó un doblete.

Portugal se destapó de la mano de su capitán y logró su primera victoria en el Mundial 2026. Cristiano Ronaldo marcó un doblete récord en el triunfo por 5-0 ante Uzbekistán, en Houston, por la segunda fecha del Grupo K de la Copa del Mundo. Nuno Mendes, el arquero Abduvohid Nematov (en contra) y Rafael Leão, los autores de los otros tantos.

El legendario delantero de 41 años convirtió dos goles e hizo historia: es el único futbolista en marcar en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo. Además, superó a Eusebio en el combinado luso. También, con 41 años y 138 días, se transformó en el jugador más longevo en anotar un doblete en la historia de los Mundiales, dejando atrás a Lionel Messi, que lo hizo el lunes ante Austria con 38 años y 363 días.

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A cuántos goles quedó Cristiano Ronaldo de los 1000 Cristiano Ronaldo llegó a 975 goles en toda su carrera y dio otro paso hacia los 1000, uno de los grandes objetivos en el cierre de su carrera profesional.