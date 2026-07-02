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Crisis en los comedores: reclamaron a Desarrollo Humano por falta de alimentos

Organizaciones reclamaron al gobierno por la falta de alimentos desde hace tres meses. Una sola organización entrega 9 mil porciones por semana.

2 de julio 2026 · 11:26hs
Crisis en los comedores: reclamaron a Desarrollo Humano por falta de alimentos

Organizaciones sociales de Paraná se manifestaron este jueves frente al edificio de la cartera de Desarrollo Humano de la provincia para denunciar una situación crítica: hace tres meses que no reciben suministros alimentarios por parte del gobierno provincial.

Noelia Enrique, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), nucleados en la UTEP, explicó durante la protesta que, a pesar de haber cumplido con todas las auditorías y la entrega de planillas exigidas por las autoridades, la respuesta oficial ha sido insuficiente. "Hace tres meses que no recibimos alimentos de Provincia. Hemos hechos todo lo que nos han pedido", dijo.

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Según Enrique, la provincia pretendía entregar únicamente 10 módulos de alimentos por cada espacio, una cifra que consideran irrisoria frente a la demanda actual. Además, denunció que a esos módulos les faltan insumos básicos y esenciales para sostener las ollas populares y las meriendas.

Un aumento alarmante de la demanda

En diálogo con UNO, Enrique destacó que la crisis social provocó un incremento masivo de personas que asisten a los comedores. Como prueba de esta realidad, los manifestantes pegaron en las paredes del edificio oficial listados con los nombres de las familias que asisten a los centros comunitarios.

"Dentro de la organización MTE tenemos 13 espacios y en ellos servimos 9.000 porciones por semana", detalló Enrique, subrayando que solo en Paraná la UTEP coordina 42 comedores y merenderos, sin contar los que funcionan en Santa Elena, Concordia y Concepción.

La organización cuenta con comedores en los barrios Antártida, La Floresta, Anacleto Medina, Barrio Las Rosas, Barrio 98, Gaucho Rivero, El Pozo, Los Berros, Estación Parera y Barrio Illia.

LEER MÁS: Movimientos sociales marcharon en Paraná contra el recorte de programas y la emergencia alimentaria

La situación ha llegado a un punto límite en el que las trabajadoras comunitarias deben decidir quién come. Enrique afirmó que, ante la falta de recursos, muchas veces deben priorizar la entrega de leche y comida a gurises y adultos mayores, ya que no alcanzan a cubrir las necesidades de todos los asistentes.

“Nosotros somos las que estamos dando la cara y sosteniendo a la gente que hoy necesita un plato de comida, una tarea que debería hacer el gobierno”, sentenció la referente. Asimismo, señaló que aunque existe una Mesa de Emergencia Alimentaria, actualmente se encuentra "muy parada", lo que obliga a las organizaciones a profundizar las medidas de lucha en la calle.

Comedores Paraná Alimentos
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