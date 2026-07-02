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El Río Uruguay tendrá su crecida estacional

El Río Uruguay tendrá su crecida estacional moderada, y se mantendrá dentro de los valores habituales para esta época del año.

2 de julio 2026 · 11:06hs
El Río Uruguay tendrá su crecida estacional moderada

El Río Uruguay tendrá su crecida estacional moderada, y se mantendrá dentro de los valores habituales para esta época del año.

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) señaló que el Río Uruguay tendrá su crecida estacional moderada, y se mantendrá dentro de los valores habituales para esta época del año.

Las abundantes precipitaciones ocurridas el domingo 29 de junio en la subcuenca alta del río Uruguay, sumadas a las lluvias previstas para las próximas 48 horas, generarán un mayor aporte de agua al embalse de Salto Grande. Como consecuencia, el nivel del embalse comenzará a incrementarse a partir del próximo fin de semana.

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Aguas abajo de la represa también se registrará un leve aumento del nivel del río respecto de la semana anterior, aunque desde el organismo remarcaron que se mantendrá dentro de los parámetros normales para los meses de invierno y muy lejos de los niveles de alerta.

Pronóstico para los próximos días

De acuerdo con las estimaciones del Área de Hidrología de Salto Grande, durante al menos los próximos cinco a siete días el nivel del río permanecerá por debajo de los 8 metros en el puerto de Concordia y de los 8,30 metros en Salto.

Desde la Comisión Técnica Mixta explicaron además que las lluvias registradas en la cuenca alta, así como las que puedan producirse en las próximas semanas, son habituales durante el período invernal y forman parte de la variabilidad meteorológica propia de la cuenca del río Uruguay.

Actualización diaria

El organismo recordó que el Comunicado Diario del Área de Hidrología se actualiza aproximadamente a las 13 horas con la evolución del comportamiento del río y puede consultarse a través de los canales oficiales de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y de la aplicación móvil del organismo.

Río Uruguay crecida CTM Salto Grande
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