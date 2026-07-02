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Cristiano Ronaldo o Luka Modric se despedirán del Mundial 2026

Este jueves, desde las 20, en Toronto, se medirán Portugal y Croacia, por los 16avos de final del Mundial 2026.

2 de julio 2026 · 12:00hs
Los excompañeros en el Real Madrid se enfrentarán en el Mundial 2026.

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Portugal y Croacia jugarán este jueves desde las 20 en el Estadio Toronto, en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ambos equipos vienen de ser segundos en sus respectivos grupos y van por el pase a octavos. El noruego Espen Eskås será el árbitro principal de este encuentro.

Este partido será el último en una Copa del Mundo para Cristiano Ronaldo o Luka Modric, leyendas de sus selecciones y de los mejores jugadores del siglo XXI.

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Los Lusos arribaron a la Copa del Mundo como uno de los principales candidatos al título, pero su rendimiento en la fase de grupos dejó más dudas que certezas, ya que el debut fue un histórico 1-1 ante República Democrática del Congo, donde el equipo africano empató el encuentro tras arrancar perdiendo desde los 5 minutos.

Luego, aplastaron 5-0 a Uzbekistán con un doblete de CR7 pero el cierre del Grupo K fue otra decepción. Portugal enfrentó a Colombia obligado a ganar para quedar líder, pero los Cafeteros jugaron mejor y se quedaron con el primer puesto tras el empate 0-0.

El equipo dirigido por Roberto Martínez buscará recuperar la contundencia ofensiva que lo caracterizó durante las Eliminatorias. La experiencia de Cristiano Ronaldo, sumada al talento de futbolistas como Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Rafael Leão, aparece como una de las principales armas para superar a un rival siempre difícil.

Por su parte, los croatas también quedaron segundos en el Grupo L, pero con sensaciones diferentes. El inicio fue con derrota 4-2 ante una Inglaterra que tuvo un Harry Kane imparable, pero luego le ganaron 1-0 a Panamá y 2-1 a Ghana para clasificarse por detrás de los ingleses.

Con Luka Modric como bandera, Croacia quiere seguir haciendo historia en los mundiales y dar el golpe contra Portugal. No tendrá el mismo equipo que años atrás, pero nadie les saca el sueño de volver al podio mundialista tras ser segundos en Rusia 2018 y terceros en Qatar 2022.

El conjunto balcánico apuesta a su tradicional fortaleza colectiva, con un mediocampo capaz de controlar los tiempos del partido y una defensa que suele crecer en los encuentros de eliminación directa. La jerarquía y la experiencia acumulada en los últimos grandes torneos alimentan la ilusión de dar un nuevo golpe sobre la mesa.

Se espera un duelo muy equilibrado entre dos seleccionados europeos acostumbrados a competir en la élite. Más allá de los presentes de cada uno, el ganador también mantendrá vivo el sueño de conquistar el título.

Formaciones para Portugal y Croacia

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Ruben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanišic, Josip Šutalo, Marin Pongracic; Luka Modric, Mateo Kovacic, Nikola Vlašic, Petar Sucic, Martin Baturina; Ivan Perisic y Ante Budimir. DT: Zlatko Dalic.

Hora y TV: 20 (TyC Sports).

Árbitro: Espen Eskås (Noruega).

Estadio: Toronto.

Mundial 2026 Cristiano Ronaldo Portugal Luka Modric
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