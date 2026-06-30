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Ruta 18: cuatro cadetes de la Policía siguen hospitalizados luego de un accidente

Un grave siniestro vial se registró este martes, cerca del mediodía, sobre la Ruta 18, a la altura del kilómetro 61, unos ocho kilómetros antes de ingresar a Viale.

30 de junio 2026 · 20:16hs
Los cadetes sufrieron un vuelco en la Ruta 18.

FM Cerrito

Los cadetes sufrieron un vuelco en la Ruta 18.

Un grave siniestro vial se registró este martes, cerca del mediodía, sobre la Ruta 18, a la altura del kilómetro 61, unos ocho kilómetros antes de ingresar a Viale. Cinco jóvenes cadetes de la Escuela Superior de Oficiales de la Policía de Entre Ríos protagonizaron un violento despiste y vuelco.

El hecho en la Ruta 18

El accidente dejó como saldo a cuatro de ellos hospitalizados. El grupo de estudiantes se dirigía en sentido Este a Oeste con destino a la institución policial en Paraná, cuando por razones que las pericias intentan establecer, el conductor del automóvil perdió el control del rodado. El vehículo se desvió hacia la banquina norte y terminó volcado por completo, quedando con las ruedas hacia arriba.

Camionero misionero perdió el control del rodado en la Autovía Artigas, a la altura del kilómetro 212, en Ubajay. El tránsito fue reestablecido tras despejar la ruta.

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El automóvil en el que se trasladaban es un Fiat Siena, el cual pertenecía a un compañero de la fuerza y contaba con la debida autorización digital mediante la aplicación Mi Argentina. Al momento del accidente, el rodado estaba al mando de un joven de 21 años, oriundo de Concordia y cadete de 2° año, quien resultó ileso. Junto a él viajaban cuatro acompañantes, todos estudiantes de la Escuela de Oficiales de las ciudades de Concordia y Villaguay.

Como acompañante iba una joven de 25 años, oriunda de Concordia, cadete de 3° año. En los asientos traseros iban una joven de 20 años, de Villaguay, cadete de 2° año; un joven de 24 años, de Concordia, cadete de 1° año y otro joven de 21 años, de Concordia, cadete de 2° año.

En primera instancia, los heridos fueron asistidos por ambulancias y trasladados de urgencia al Hospital Dr. Castilla Mira de Viale, donde recibieron las primeras atenciones médicas. Sin embargo, debido a la complejidad de las lesiones, la cadete de 20 años debió ser derivada posteriormente al Hospital San Martín de la capital entrerriana para una atención de mayor complejidad.

En el lugar del hecho trabajaron de forma conjunta el personal médico del hospital vialense, efectivos del puesto caminero del cruce de rutas, Bomberos Voluntarios de Viale y servicios de ambulancias privadas. Ante la gravedad del hecho y el involucramiento de los estudiantes de la fuerza, también se hizo presente en el lugar el Director de Institutos Policiales de la provincia.

ruta 18 Entre Ríos Policía
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