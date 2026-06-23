Portugal busca reaccionar ante Uzbekistán tras un debut decepcionante

Juegan desde las 14 en el Houston Stadium. Portugal viene de empata ante República Democrática del Congo.

Portugal y Uzbekistán jugarán el martes a las 14 en el Houston Stadium, en el marco de la fecha 2 del Grupo K del Mundial 2026. Tras un impensado empate en el debut frente a República Democrática del Congo, con cuestionamientos propios y ajenos a su juego, la selección dirigida por Roberto Martínez quiere redimirse ante otra debutante en la máxima cita.

Los Lusos padecieron el peso de las expectativas. El 1-1 frente a su par congoleño generó altas cotas de malestar por una tenencia elevada pero estéril que, entre otras cuestiones, derivó en internas en el seno del seleccionado. Con la bronca de un mal inicio a cuestas, el campeón de la Nations League va por sus primeros tres puntos.

Por su parte, el conjunto uzbeko compitió pero cayó por 3 a 1 frente a la Colombia de Luis Díaz y Jáminton Campaz. Bloque ultradefensivo, acorde a la idiosincrasia de su conductor Fabio Cannavaro, buscará replicar la fórmula con la que RD Congo frustró al elenco europeo.

La probable formación de Portugal vs. Uzbekistán, por el Mundial 2026

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

El posible once de Uzbekistán vs. Portugal, por el Mundial 2026

Utkir Yusupov; Bekhruz Karimov, Abdukodir Khusanov, Jakhongir Urozov, Abdulla Abdullaev, Farrukh Sayfiev; Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov; Abbosbek Fayzullaev, Eldor Shomurodov, Odiljon Khamrobekov. DT: Fabio Cannavaro.

Portugal vs. Uzbekistán, por el Mundial 2026: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 14.

TV: TyC Sports.

Árbitro: Jalal Jaid.

VAR: Zakheli Siwela.

Estadio: Houston Stadium.

Inglaterra ante un complicado Ghana

Inglaterra y Ghana jugarán este martes desde las 17 en el Boston Stadium, por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026. Tras derrotar con autoridad a Croacia, el elenco dirigido por Thomas Tuchel se mide con las Estrellas Negras, que vienen de imponerse frente a Panamá.

Con un Harry Kane dominante, los Tres Leones ganaron el que a priori es el partido más fácil del Grupo y dieron una declaración de intenciones para el resto de candidatos a levantar el trofeo.

El combinado africano se quedó con un partido importantísimo sobre el final y logró derrotar a Panamá con un gol agónico de Caleb Yirenkyi a los 90+5. Enfrentan a los británicos necesitados de sumar para aumentar sus chances de avanzar de fase.

Croacia ante Panamá

Panamá y Croacia jugarán este martes desde las 20 en el Toronto Stadium, por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026. Luego de caer frente a Ghana, el conjunto centroamericano quedó al borde de la eliminación y necesita dar un batacazo contra los Ajedrezados, que vienen de perder con Inglaterra.

Las esperanzas de los Canaleros se vieron disipadas por un gol a los 90+5’ de Ghana, que los obligó a sumar frente a los dos europeos del grupo. Para este encuentro, se espera el regreso de Adalberto Carrasquilla, figura del equipo que se perdió el debut por lesión.

Con un Luka Modric de 40 años como emblema del mediocampo, los Vatreni cayeron frente a Inglaterra y siguen intentando consolidarse en pleno recambio generacional. Necesitan una victoria que se prevé accesible para no complicar sus chances.

Colombia ante RD Congo

Colombia y RD Congo jugarán desde las 23 en el Estadio Guadalajara, en el marco de la fecha 2 del Grupo K, por la fase de grupos del Mundial 2026. Tras un triunfo con más pegada que juego en el debut frente a Uzbekistán, el seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo quiere sacar su boleto a dieciseisavos.

Los Cafeteros estaban dormidos en Ciudad de México hasta que apareció Luis Díaz. Con una gran asistencia pinchada a Daniel Muñoz y un contragolpe devenido en gol, el crack del Bayern Múnich fue vital en el 3-1 que cerró Jáminton Campaz con un cabezazo homenaje a Romário. Sumar de a tres significará la vuelta a los mata-mata en el regreso mundialista.

Por su parte, el conjunto congoleño mantuvo a raya a un espeso e inofensivo Portugal en su debut absoluto en la cita. El orden y la disciplina en la cobertura de espacios cimentaron un empate que pudo haber sido victoria de ser mayor la efectividad al contragolpe. Ahora, el seleccionado africano querrá saldar esa deuda y seguir en la pelea por la clasificación.