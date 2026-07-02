Sin despeinarse, España está en los octavos de final del Mundial 2026

La Roja goleó fácilmente 3 a 0 a Austria. Su próximo rival del Mundial 2026 saldrá del cruce entre Portugal y Croacia.

El equipo de Luis de la Fuente ratificó que es uno de los candidatos a ganar el Mundial 2026.

España goleó por 3 a 0 a Austria y clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 . Con un doblete de Mikel Oyarzabal a los 36 minutos del primer tiempo y a los 44 del segundo, y otro tanto de Pedro Porro a los 21 del complemento, La Roja pasó sin problemas ante un rival que no tuvo ideas.

El comienzo fue parejo y con pocas situaciones, ya que Lamine Yamal generó la primera aproximación para España, mientras que del otro lado Michael Gregoritsch no logró conectar un cabezazo que pudo haber complicado a Unai Simón.

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El desarrollo cambió luego de una pausa de rehidratación que fue repudiada por el público presente debido a que Austria regresó desconcentrada y el equipo de Luis de la Fuente tomó definitivamente el control del encuentro.

España estuvo cerca de abrir el marcador con un remate de Dani Olmo que Stefan Posch desvió al córner pero de ese tiro de esquina llegó un gol anulado a Marc Cucurella por una acción polémica.

Poco después, Alexander Schlager evitó la caída de su arco ante Mikel Oyarzabal, pero a los 35 minutos no pudo hacer nada cuando Cucurella envió un centro desde la izquierda y el delantero definió frente al arco para el 1 a 0.

Antes del descanso, el mediocampista Álex Baena estrelló un tiro libre en el travesaño y Schlager volvió a lucirse al contener el rebote de Lamine Yamal.

España amplió la diferencia en el complemento

En la segunda mitad, Rodri avisó con un disparo que pasó cerca y Austria respondió con un cabezazo de Sasa Kalajdzic que cayó sobre el techo del arco.

A los 21 minutos llegó el segundo: un remate de Dani Olmo fue bloqueado, Cucurella prolongó la jugada y Baena asistió con un centro preciso para que Pedro Porro conectara de cabeza.

Con Austria sin capacidad de reacción, España administró la ventaja y sentenció el resultado sobre el final cuando Cucurella dejó solo a Oyarzabal, que definió con tranquilidad para firmar su doblete y el 3 a 0 definitivo.

La Roja avanzó a los octavos de final y ahora aguardará por su próximo rival, que saldrá del cruce entre Croacia y Portugal.