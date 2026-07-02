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Eruca Sativa sumará una nueva fecha en Santa Fe dentro de su gira

Eruca Sativa, el trío integrado por Lula Bertoldi, Brenda Martin y Gabriel Pedernera, se presentará el domingo 4 de octubre en Tribus Club de Arte

2 de julio 2026 · 15:06hs
Eruca Sativa sumará una nueva fecha en Santa Fe dentro de su gira

Eruca Sativa regresará a Santa Fe para ofrecer un nuevo concierto en Tribus Club de Arte. El encuentro con el público será el domingo 4 de octubre a las 21. Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketway y en la boletería de la sala.

Eruca Sativa regresará a Tribus con un show que repasará sus grandes canciones

El grupo integrado por Lula Bertoldi, Brenda Martin y Gabriel Pedernera llegará nuevamente a la ciudad luego de consolidarse como una de las propuestas más reconocidas del rock argentino contemporáneo. Con una trayectoria que supera los 17 años, la banda construyó una identidad propia a partir de la combinación de potencia sonora, composiciones personales y una fuerte presencia escénica.

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Durante la presentación, el trío repasará canciones que forman parte de distintos momentos de su recorrido artístico, incluyendo algunos de los temas más representativos de su repertorio. El espectáculo también tendrá un espacio destacado para las composiciones de "A tres días de la tierra", su décimo trabajo discográfico.

La nueva visita a Santa Fe se suma a una extensa agenda de conciertos que mantiene a Eruca Sativa recorriendo escenarios de todo el país.

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