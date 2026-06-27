Colombia igualó con Portugal y avanzó como líder a 16avos de final del Mundial 2026

En Miami, Colombia y Portugal igualaron sin goles en un mano a mano por la punta del Grupo K. El equipo de Lorenzo se quedó con el primer lugar.

En el Hard Rock Stadium de Miami, los seleccionados de Colombia y Portugal igualaron sin goles por la última fecha de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El combinado cafetero, que ganó en sus dos primeras presentaciones ante Ubekistán (3-1) y República Democrática del Congo (1-0), se quedó con el liderato del Grupo K, mientras que los lusos, que habían igualado con los africanos en el debut, avanzaron a 16avos como segundos. Los Cafeteros jugarán con Ghana.

La selección de Colombia igualó 0 a 0 frente a Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami por la tercera y última fecha del Grupo K del Mundial 2026 y selló su clasificación a dieciseisavos de final como líder de la zona. El conjunto cafetero, que llegaba con dos triunfos consecutivos, mostró solidez y fue superior en varios pasajes del encuentro, aunque no logró romper el cero.

Colombia pasó a 16vos con triunfo ante RD Congo y se jugará el grupo ante Portugal

Con este resultado, Colombia cerró la fase de grupos con siete puntos, producto de sus victorias ante Uzbekistán (3-1) y República Democrática del Congo (1-0), además del empate frente a los lusos. Portugal, por su parte, terminó segundo con cinco unidades y también avanzó a la siguiente ronda.

Desde el arranque, Colombia mostró intensidad y protagonismo. A los dos minutos ya generó la primera situación clara con una acción entre Luis Díaz y Jhon Córdoba, cuyo desvío se fue por encima del travesaño. El equipo sudamericano manejó mejor los primeros minutos y encontró espacios por las bandas con Jhon Arias y Santiago Arias.

La opción más clara del primer tiempo llegó a los 17 minutos, cuando Jhon Córdoba ingresó al área y obligó a una gran respuesta de Diogo Costa. Más tarde, Jhon Arias tuvo otra oportunidad clara, pero un defensor portugués evitó el gol casi sobre la línea.

Portugal fue creciendo con el correr de los minutos y empezó a equilibrar el juego. Cristiano Ronaldo comenzó a tener mayor participación, aunque sin generar demasiado peligro. Las más claras del conjunto europeo llegaron sobre el cierre de la primera parte: primero con una gran atajada de Camilo Vargas ante Bruno Fernandes y luego con un remate de Joao Félix que pasó apenas por encima del arco.

En el complemento, Colombia volvió a mostrar mejores sensaciones. El equipo cafetero controló bien los espacios y anuló gran parte del circuito ofensivo portugués, dejando a Cristiano Ronaldo prácticamente desconectado del partido.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo insistieron con remates de media distancia y ataques rápidos. Jefferson Lerma probó desde afuera y exigió a Diogo Costa, mientras que Richard Ríos y Jhon Arias también estuvieron cerca de abrir el marcador. James Rodríguez, conductor del equipo, manejó los tiempos hasta su salida a los 76 minutos, ovacionado por la afición colombiana en Miami.

Portugal apostó a los cambios para renovar energías, con los ingresos de Rafael Leão y Samu Costa, aunque nunca logró inquietar seriamente a Colombia. Su chance más peligrosa llegó en tiempo adicionado con un remate cruzado de Rafael Leão que se fue apenas desviado.

En el cierre, Colombia estuvo a centímetros de quedarse con la victoria. Primero con una volea de Luis Javier Suárez que pasó cerca del ángulo y luego con un cabezazo de Dávinson Sánchez que terminó en gol, aunque la jugada fue invalidada por posición adelantada.

El empate dejó mejores sensaciones para Colombia, que ratificó su buen momento y avanzó como líder del Grupo K mostrando orden, intensidad y solidez defensiva. Portugal también cumplió el objetivo de clasificar, aunque dejó dudas en su funcionamiento de cara a la fase eliminatoria.