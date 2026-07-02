Uno Entre Rios | Escenario | Encuentro Coral de la Tercera Edad

Paraná recibirá el Primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

La actividad se realizará el sábado 4 de julio en la sede del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná. Participarán cuatro agrupaciones

2 de julio 2026 · 14:50hs
Paraná recibirá el Primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná organizará el Primer Encuentro Coral de la Tercera Edad, una propuesta destinada a promover la actividad artística, el intercambio cultural y la integración entre adultos mayores. La convocatoria está abierta tanto a los socios de la institución como al público en general.

Coros de Paraná, Diamante y Santo Tomé compartirán escenario en un encuentro gratuito

La actividad tendrá lugar el sábado 4 de julio a las 17.30 en la sede del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná, ubicada en Pellegrini 454. La entrada será libre y gratuita.

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La programación incluirá la participación de cuatro agrupaciones corales de Entre Ríos y Santa Fe. Actuará el Coro "19 de Octubre" de Paraná, dirigido por Walter Fontana; el Coro "A Vuelos", perteneciente al taller coral del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná, bajo la dirección de Leandro Gómez; el Coro "Voces Diamantina", del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Diamante, dirigido por Marcelo Maddoni; y el Coro Manantial, del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Santo Tomé, Santa Fe, con dirección de Gustavo Ziero.

Desde la institución señalaron que la iniciativa apunta a fortalecer los vínculos entre los distintos centros de jubilados, generar espacios de encuentro y estimular la participación en actividades culturales. El canto coral será el eje de una jornada pensada para compartir experiencias, afianzar lazos y poner en valor el trabajo artístico que desarrollan los adultos mayores en diferentes localidades de la región.

La propuesta también busca acercar a la comunidad a las expresiones culturales impulsadas por los centros de jubilados, destacando el papel de la música como herramienta de integración y participación social. Los organizadores invitaron a vecinos, familiares y público interesado a acompañar la actividad y disfrutar de una tarde dedicada al encuentro y la expresión colectiva.

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Encuentro Coral de la Tercera Edad Jubilados Paraná Diamante Santo Tomé
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